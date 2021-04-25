مسلسل اللي مالوش كبير 12 عابد يحاول التخلص من الخديوي، بينما تعرف "غزل" ياسمين عبدالعزيز تفاصيل خيانة شقيقها مع نادين، ويواجه "الخديوي" أحمد العوضي بعض الأزمات مع الشرطة.

غزل تكتشف تفاصيل خيانة شقيقها

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تخبرها "هويدا" صبا الرافعي بأن "نادين" دنيا عبدالعزيز تخونها مع زوجها "عماد" أحمد الرافعي، ولا تصدق غزل في البداية ذلك لكنها تبدأ في الاستماع للكثير من التفاصيل، بينما تقوم نادين بالاتصال بعماد وتهدده في حال لم يقدم حلول لهذه الأزمة.

ويبدأ "رفعت" خالد سرحان في مضايقة "مالك" محمود عمرو ياسين ويسعى لتقرب منه، لكنه يخبره بأنه سوف ينقل كل شيء لـ"الخديوي" الذي يخبره "مينا "محمود حافظ بأن الضابط "محمود" أحمد سعيد عبدالغني يبحث عن تفاصيل ومعلومات جديدة حول العمليات التي يقومون بها ويسعى الثنائي لإخفاء كافة التفاصيل عنها وتضليل الشرطة.

غزل تحذر الخديوي من انتقام عابد تيمور

غزل تطلب من هويدا معرفة تفاصيل خطواتها القادمة وتخبرها بأنها سوف تتحدث مع "عابد تيمور" خالد الصاوي من أجل أن تعود من جديد للعمل وبذلك تتحدى عماد، وتوافق غزل على هذه الخطوة، كما يتصل بها الخديوي ليطمئن عليها ويطلب منها عدم استفزاز عابد تيمور، وتؤكد له أن الأخير سوف يسعى للانتقام منه وقتله، كما يخبرها الخديوي بطلاقه من زوجته "قدرية" دنيا فؤاد ويسعد هذا الخبر غزل، التي تتحدث مع "مفاتن" إيمان السيد عن مدى إعجابها الكبير بالخديوي وتؤكد لها رغبتها في تغيير حياته بعدما تنفصل عن عابد تيمور.

الخديوي يتعرض للخيانة من أحد رجاله

تطلب غزل من أسرتها أن تستعد للحياة بدونها او الاعتماد عليها وأنها تنوي ترك عابد تيمور، لكن اسرتها ترفض ذلك، ويواجه الخديوي حقيقة وجود خيانة بين رجاله وذلك بعدما يأتي الضابط محمود من أجل تفتيش المزرعة في محاولة للإيقاع بالخديوي الذي يتحدث مع مينا عن تفاصيل الخطوات القادمة مع زوجته قدرية التي سوف ينهي كافة الإجراءات الخاصة بطلاقها بعد معرفته بتفاصيل علاقتها برفعت، كما يطلب من مينا البحث عن الشخص الذي قام بخيانتهم.

يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.