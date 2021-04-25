ريهام حجاج ترد على السخرية من مشهد تنكرها في "وكل ما نفترق" وآيتن عامر تحرجها

ريهام حجاج تصدرت مواقع التواصل مجدداً بعد السخرية من مشاهدها الأخيرة في مسلسل "وكل ما نفترق"، والذي تنكرت به في زي رجل صعيدي، وردت ريهام حجاج على حملة السخرية الواسعة منها على انستقرام.

ريهام حجاج تتنكر في زي رجل صعيدي والجمهور يسخر منها

وتلقت الفنانة ريهام حجاج سخرية واسعة على مواقع التواصل من الجمهور بسبب مشاهدها الأخيرة في مسلسل "كل ما نفترق"، والذي ظهرت به وهي متنكرة في زي رجل من صعيد مصر، وارتدت الجلباب والعمامة، وقدمت مشهد مطاردة ومعارك، وهو ما جعلها حديث الجمهور على السوشيال ميديا بسبب طريقتها في تقديم المشهد.

آيتن عامر تنضم لحملة السخرية من ريهام حجاج

وانضمت آيتن عامر، إحدى بطلات العمل، إلى حملة السخرية من ريهام حجاج، ونشرت تدوينة على حسابها بفيسبوك وقالت:" انا مش قادرة اخبى عليكم اكتر من كدة.. المسلسل كوميدي اصلاً وهما خايفين من الحسد"، وجددت آيتن عامر بتعليقها أزمة خلافها مع ريهام حجاج في المسلسل بسبب تدخل الأخيرة في تفاصيل العمل وحذف مشاهد من دور آيتن عامر في المسلسل.

ريهام حجاج ترد على السخرية من دورها في "كل ما نفترق"

وردت ريهام حجاج على حملة السخرية الواسعة التي تعرضت لها على مواقع التواصل، وكشفت كواليس المشاهد المثيرة للسخرية وقالت على حسابها بانستقرام:" دوت الخليج الناس اللي بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدي بقصة !! بتخترعوا لية يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل اكيد ازاي هعمل دور راجل.. الشخصية اسمها زينب.. زينب يعني زوزو "بنت".

وتابعت ريهام حجاج في ردها:" أول ظهور ليا في الحلقة الأولى يعني مش مفاجأة وطبيعي لو بنت شعرها كدة ولبست عمة هيطلع لها قصة، ومش معنى إنها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي شخصية البنات الصعايدة القمر.. وحاجة تانية زينب متنكرتش ماعملتش نفسها راجل دوت الخليج بنت بنت بنت واسمها زينب لا ولد ولا اتنكرت كولد".

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تتصدر بها ريهام حجاج مواقع التواصل بسبب أزمات مسلسلها، وذلك بعد السخرية من تدخلاتها في تفاصيل العمل وانسحاب المؤلف والمخرج سابقاً، قبل أزمتها مع آيتن عامر والتي هاجمتها لنفس السبب.