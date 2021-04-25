مسلسل "هجمة مرتدة" الحلقة 12 أحمد عز يُكلف بعملية جديدة

مسلسل "هجمة مرتدة" الحلقة 12 تشهد أحداث ساخنة ومشوقة بعد لقاء أحمد عز بهند صبري في الحلقة أثناء تأدية الأول لمهمة سرية جديدة.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل "هجمة مرتدة"

وتشهد أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" في الحلقة 12، تكليف "سيف العريبي" الذي يجسده أحمد عز بمهمة سرية جديدة، وذلك من خلال رئيسه في العمل اللواء فاروق السوهاجي الذي يجسده أحمد فؤاد سليم، ويستعد أحمد عز لتنفيذ المهمة في حفلة بأحد القصور والتي يكتشف بها عمليات تهريب آثار فرعونية.

مسلسل "هجمة مرتدة"

ويذهب أحمد عز إلى الحفل ويفاجأ بوجود هند صبري بالحفل ويتحدث معها قبل أن يتخفى لاستكمال المهمة السرية، ويقوم برصد الآثار المهربة وتصويرها، في الوقت الذي يعمل به محمد جمعة على التدريب مع المخابرات من أجل تفيذ مهمة سرية.

ويتولى الظابط أكرم الذي يجسده الفنان نضال الشافعي عملية تدريب محمد جمعة على العمل المخابراتي، ويختبره في اكتشاف هوية من يراقبونه في الشارع، ولكنه يفشل في الاختبار بعد ان أخفق في تحديد هوية من يراقبه والتي تبين في النهاية إنها سيدة مسنة في الشارع.

تفاصيل مسلسل "هجمة مرتدة"

ويذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" تدور أحداثه من قصص مستوحاه من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين بجانب أحمد عز وهند صبري وعلى رأسهم ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.