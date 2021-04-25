منى زكى تتضامن مع أبطال الطاووس

أثارت أخبار قرار المجلس الأعلى للإعلام بإحالة المسئولين عن إنتاج مسلسل الطاووس إلى التحقيق، بسبب تضمنه مصطلحات وألفاظ لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، تفاعل عدد كبير من المتابعين، والذين أعربوا عن رفض القرار.

إلا إن هذا التفاعل امتد أيضاً إلى عدد من النجوم، الذي تضامنوا مع صناع المسلسل، وكان على رأس هؤلاء منى زكي، والتي نشرت ستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تعرب فيها عن تضامنها مع العمل، حيث كتبت : أدعم مسلسل الطاووس.

مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم دليل وقصة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه حول فتاة تتعرض للاغتصاب على يد مجموعة من الشباب ينتمون إلى عائلات ذات نفوذ.

أما منى زكي فيُعرض لها حالياً مسلسل لعبة نيوتن ويشاركها البطولة سيد رجب، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد التاجي، ومايان السيد، حنان يوسف، إخراج تامر محسن، ومن إنتاج محمد سعدي.

