فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها في المستشفى وتكشف تطورات حالتها الصحية.. فيديو وصور

فيفي عبده طمأنت الجمهور على حالتها الصحية بعد ما يقارب أسبوع من دخولها المستشفى بسبب خضوعها لعملية جراحية طارئة، واحتفلت فيفي عبده بعيد ميلادها داخل المستشفى.

فيفي عبده تغادر المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية

ونشرت المذيعة بوسي شلبي فيديو من داخل غرفة فيفي عبده في المستشفى، واحتفلت معها بعيد ميلادها في المستشفى، ونشرت فيديو لفيفي عبده وصوراً لها في أول ظهور لها بعد تعافيها من العملية الجراحية التي خضعت لها منذ أسبوع، وطمأنت بوسي شلبي الجمهور على الحالة الصحية لفيفي عبده ونشرت صور قالب حلوى عيد الميلاد لفيفي من المستشفى.

فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها في المستشفى

وعلقت بوسي شلبي على صور فيفي عبده في المستشفى وقالت: "عيد ميلاد حبيبتي الغالية فيفي خمسة امواه عليكي يا أجمل فيفي في الدنيا، عقبال مليون سنه بحبك وترجعي تنوري حياتنا بالطاقة الايجابية بتعتك عيد ميلاد سعيد يا قمر"، وتفاعل معها عدد من النجوم والذين هنأوها بعيد ميلادها ووجهوا لها رسائل بعد مغادرتها المستشفى ومنهم غادة عادل ولطيفة ووليد توفيق وإيمان العاصي وحلا شيحة وأنغام وأصالة وسعد لمجرد وغيرهم.

أول تعليق من فيفي عبده بعد مغادرتها المستشفى

وعلقت فيفي عبده على حسابها بانستقرام على احتفال عيد ميلادها، وكشفت مغادرتها المستشفى، ونشرت صورة لقالب حلوى عيد ميلادها وقالت: "انا رجعت الحمدلله من المستشفي ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط اولادي واهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم اوي".

وكانت فيفي عبده قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما أعلنت أنها على وشك إجراء عملية جراحية طارئة بسبب خطأ طبي في طريقة تناولها لحقنة علاجية في ظهرها، وهو ما تسبب في مرورها بوعكة صحية طوال الفترة الماضية، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه داخل المستشفى وهي تنتظر خضوعها للعملية الجراحية بعد ساعات، وقالت في الفيديو: "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت اني ادخل العمليات بكرة ساعتين"، ولفتت فيفي عبده إلى أنها كانت تتعرض لعدة شائعات في الفترة الماضية عن مرورها بأزمة صحية ودخوها المستشفى، إلا أن هذه الشائعات تحولت لحقيقة وطلبت من الجمهور الدعاء لها.