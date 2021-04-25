شريف منير يحتفل بعيد ميلاد ابنته وحفيدته في يوم واحد

تداول رواد السوشيال ميديا صورا للفنان شريف منير وهو يحتفل بعيد ميلاد ابنته وحفيدته في يوم واحد.

وظهرشريف منير في جو عائلي خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنته وحفيدته، وسط حضور عائلي.

وأعلنت أسما شريف منير ، بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت أسما شريف منير: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين .. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

يذكر ان الثنائي احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018 دون الإعلان عنه.