رسائل إيجابية من النجمات لعائلاتهنّ.. حلا شيحة تغازل معز مسعود ونانسي عجرم لابنتها: "يا أجمل انجازاتي"

الأجواء الإيجابية سيطرت على العديد من حسابات النجمات على السوشيال ميديا واللواتي احتفلن بمناسبات سعيدة ومميزة مع عائلاتهن او حتى توجهن برسائل رومانسية لأزواجهن على غرار رسالة حلا شيحة لزوجها معز مسعود عبر انستغرام، بينما احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الوسطى ايلا وعايدتها بكلمات تفيض حناناً، فتابعوا معنا التفاصيل.

نانسي عجرم لابنتها: "يا أجمل انجازاتي"

النجمة اللبنانية نانسي عجرم احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الوسطى "ايلا" التي أتمت عاملها العاشر، وتكلل الحفل بأجواء عائلية مميزة، فنشرت نانسي عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورتين ظهرت في الأولى ابنتها إيلا مع قالب الحلوى، وفي الثانية ظهرت نانسي مع زوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتهما ميلا وإيلا وليا، وبدا ديكور الحفل مميزا وفخما ومستوحي من اجواء تطبيق "التيك توك"، كما تداول فانز نانسي مجموعة صور أخرى من اجواء حفل عيد الميلاد.

نانسي عجرم أرفقت الصور بكلمات مميزة لإبنتها ايلا ومفعمة بالإيجابية فكتبت لها :"بعيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد عليّ ضلّ حدك لآخر العمر. دعم، خْيال، و سند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني ".

حلا شيحة تتغزل بزوجها معز مسعود

الفنانة حلا شيحة فاجأت متابعيها على انستغرام بنشرها رسالة حب وغزل لزوجها الداعية الاسلامي معز مسعود، كما ردت من خلال تعليقات اخرى على انتقادات الجمهور لها.

ونشرت حلا شيحة صورة لمعز مسعود من حفل زفافها عليه وكتبت له :"الحب كله، مفيش كلام يوصفك و يوصف غلاوتك عندي، اجمل سند واطيب قلب واحن زوج، ربنا يخليك ليا ".

حلا شيحة ردت في تعليقات على الصورة على انتقادات الجمهور لها بعد غزلها بزوجها فكتبت في احدى الرسائل: "في ناس نفسياتها تعبانة فعلاً يا حرام ، مابيصدقوا يلاقوا اي حاجة يتكلموا فيها و خلاص و اهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام و الهمة في الرد ماشاء الله و لا و فن في الرد و التعليقو اهم حاجة بقي ... عارفين الماضي و عايشين مع الحاضر و متنبئين بالمستقبل ،عموماً ان شاء الله و في شهر رمضان ربنا يغفر لنا و اياكم ، و افتكروا اذا جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا ....مش كل حاجة نسمعها عن فلان و فلانة لازم بالضرورة نصدقها و في كلام جرايد كتير و اخبار ملفقة و الحقيقة لا يعلمها الا الله ".

روجينا تعايد ابنتها : "ربنا يديكي النجاح والسعادة"

الفنانة روجينا احتفلت بعيد ميلاد ابنتها "مريم" عبر حسابها على انستغرام، ونشرت مجموعة صور من اجواء الحفل السعيد، متوجهة لإبنتها بأجمل العبارات الدافئة والفائضة حب، وكتبت لها :"كل سنة وانتي نص قلبي، وانتي حبيبتي وصاحبتي وبنتي، والقلب الحنين عليا.. كل سنة وأنا بشوفك بتكبري قدام عيني وبتكبر أحلامي ليكي.. بحبك أوي، ونفسي أشوفك أسعد واحدة في الدنيا.. ربنا يديكي النجاح والسعادة.. دايما راضية عنك يا مريم."

يذكر ان روجينا تشارك في دراما رمضان 2021 ببطولة مسلسل" بنت السلطان".

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

النجمة شريهان فاجأت بدورها متابعيها على السوشيال ميديا بكشفها عن مجموعة من احدث الصور لها مع ابنتها الكبرى لولوه مرفقة برسالة مليئة بمشاعر الحب بمناسبة عيد ميلاد ابنتها، وكتبت لها: "لولوة يا من سمعت منها أعظم وأجمل كلمة في الوجود "ماما"... يا أعظم هدايا الرحمن ليا، يا من أكرمني وكرمني ربي سبحانه وتعالى بها، يا دعوة أمي المستجابة وحلم جدتك الذي لم تلمسه أو تراه ويا حلمي أنا لنفسي والذي تمنيت أن يصبح واقع، كم أنا فخورة بأنكِ أنتي ابنتي أنا".