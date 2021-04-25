مسلسل "المداح" الحلقة 13 صابر يتخلص من كتب والده ورحاب تنتقم منه

مسلسل "المداح" الحلقة 13، والدة صابر تحاول حرق كتب الدجل التي يخبئها زوجها الشيخ سلام، وصابر يأخذ الكتب و يتخلص منها برميها في قناة بمها مياه جارية كما أخبر أبيه.

الضابط يلاحق صابر

المحامي جابر يحكي لصابر عن أحزانه، ابنه الأكبر توفى قبل عرسه بشهر و الآخر أصبح مريضا لا يتحرك.

ضابط المباحث يلاحق صابر ويسأله عن كيفية حصوله على أتعاب المحامي جابر خاصة أن أتعابه كبيرة جدا، وصابر يخبره أن المحامي تكفل بالقضية دون مقابل مقابل خدمة فعلها له .

ضابط المباحث يقول لصابر أنه يشك في أن غالب مات بسكتة قلبية، ويسأله ما إذا كان يستطيع مساعدته في عدة أزمات.

رحاب تنتقم من صابر

صابر يجلس مع الأخ الأصغر الذي يظن أنه هو من تسبب في موت أخيه لأنه هو من كان يقود السيارة، ويقول له أن قدر أخيه كان سيقع في كل الأحول.

حسن يلوم صابر لأنه لا يسأل عن رحاب، ويقول له أن هناك بعض المعلومات التي يريد إخبارها به عن رحاب.

والدة صابر وحسن تصاب بأزمة صحية بعدما نهرها سلام بسبب محاولة الحديث عن كتب السحر التي يملكها.

رحاب تخبر زين أنها توافق على الزواج منه ولكن بشرط أن يقوم الشيخ سلام بعقد قرانهما.