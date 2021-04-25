مسلسل "ضل راجل" الحلقة 13 ضابط المباحث يكتشف الحقيقة

ايهاب المصري الأحد,25 نيسان (أبريل) 2021 - 13:08
مسلسل "ضل راجل" الحلقة 13، ضابط المباحث يوسف يخبر جلال بحقيقة سليم وأن اسمه ليس عادل، وأنه هو صديق شهد المعتدي عليها.
مواجهة بين شهد وجلال
سليم كان قد كلف عمرو بسرقة ورقة الزواج العرفي من حقيبة شهد بينما كانت ترقص مع سليم، وبالفعل سرقها عمرو.
الأمر الغريب أن جلال يدعي أنه يملك ورقة الزواج ولكن هذه ليست الحقيقة، إدعاء جلال جعل سليم يسأل عمرو عن ورقة الزواج فرد عليه سليم بأنه قام بتقطيعها على الفور.
شهد تبوح بالحقيقة
شهد تحكي لوالدها كيف خدعها " سليم " من البداية للنهاية، ووالدها يلومها ثم يسامحها في النهاية.
المحامي سعيد يرفض التعاون مع زغلول في تدبير مكيدة لجلال بل ويعرض عليه الوقوف معه قانونيا في أزمة ابنته شهد.
المسلسل بطولة ياسر جلال ومحمود عبد المغني ونرمين الفقي ونور.
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