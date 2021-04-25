محاور المشاهير العالميين يجري أول حوار مباشر مع نجمة عربية

يجري محاور المشاهير العالميين عدنان الكاتب مدير تحرير مجلة "دوت الخليج" ومؤسس موسوعة مشاهير، أول حوار مباشر مع نجمة عربية على إنستغرام، حيث ينتظر أن تفتح النجمة جويل ماردينيان قلبها لمحاور المشاهير، وستكشف عن أسرار ومعلومات جديدة تكشف عنها للمرة الأولى، وسيكون اللقاء في بث مباشر على إنستغرام مجلة دوت الخليج، غدا التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ونشر حساب مجلة دوت الخليج إعلانا للقاء المرتقب، وصف فيه اللقاء بأنه الحوار الأول من نوعه من القلب إلى القلب الذي ستبوح فيه جويل صاحبة أطيب قلب بمعلومات وأسرار جديدة من حياتها.

علاقة صداقة قوية تجمع عدنان الكاتب وجويل ماردينيان

يشار هنا إلى أن جويل وعدنان الكاتب تربطهما علاقة صداقة قوية للغاية، وتصف جويل محاور المشاهير بأنه ملك الميديا، كما ترتبط جويل بعلاقة صداقة وطيدة أيضا مع السيدة مي بدر رئيسة تحرير مجلة دوت الخليج، وجويل مردينيان دوت الخليج خبيرة تجميل وسيدة أعمال لبنانية، لديها سلسلة صالونات تجميل في الخليج العربي، واستطاعت تشكيل امبراطورية خاصة بها في موقع إنستغرام، واستطاعت أن تكون من أكثر الأشخاص المؤثرين.

جويل ماردينيان خبيرة ماكياج منذ الصغر

علاقة جويل بالتجميل لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت موهبة وخبرة منذ الصغر، حيث اكتسبت جويل خبرة في المكياج والتجميل كون والدتها كانت خبيرة تجميل، والتحقت بمعهد في لندن لدراسة التجميل لتعمل بعدها بأهم صالونات التجميل هناك، وعملت مع أهم مشاهير الغرب ومنهم شاكيرا، ومايكل جاكسون، انتقلت جويل عام 2004 للعمل في قناة ام بي سي، وقدمت بعض البرامج وصولا إلى برنامجها الأشهر "مع جويل أحلى".

سلسلة صالونات وعيادات جويل في الخليج

في عام 2008، افتتحت جويل أول صالون، "Maison de Joelle "، في جميرا دبي، وبعد حوالي عشرة أعوام، استطاعت جويل أن تضم الصالون السابق مع 11 صالون جديد في دول الخليج، كما افتتحت عيادة تجميل تحت اسم " Clinica Joelle" وأنتجت ماركة مكياج خاصة بها " Joelle Paris".

جوائز حصدتها جويل في مسيرتها العامرة

وحصلت جويل على عدة جوائز منها جائزة امرأة العام من مجلة لوفيسيال الشرق الأوسط عام 2010، جائرة أفضل امرأة أعمال من أرابيان بيزنس عام 2010، جائزة أفضل عيادة تجميلية في برنامج جويل لعام 2014، لقب Hot 100 في عام 2011 و2014، أفضل سيدة أعمال من بين 500شخصية عربية 2014، كما اختيرت جويل عام 2013 ضمن قائمة أقوى امرأة عربية، وفي عام 2018 أصبحت من أكثر المؤثرين والمتابَعين على تطبيق "إنستغرام".

ملك الميديا وجويل في بث مباشر

صاحبة كل هذه الخبرة والنجاح، ستكون غدا في حوار مباشر مع من تصفه بملك الميديا، حيث يتوقع أن يتم الكشف عن كثير من المعلومات والأسرار عن حياة جويل، ويمثل اللقاء أهمية كبرى بالنسبة لجويل التي تطل على جمهورها في رمضان في بث مباشر، وكذلك بالنسبة لمحاور المشاهير عدنان الكاتب، الذي يجري أول حورا مباشر مع نجمة عربية على إنستغرام.

عدنان الكاتب في صدارة أهم الإعلاميين في العالم

تجدر الإشارة هنا إلى أن عدنان الكاتب، الذي يلقب بمحاور المشاهير بعد أن أجرى نحو ألف حوار مع نجوم ومشاهير عالميين وعرب، وهو يرتبط بصداقات وطيدة مع الكثير من أعلام الفنّ والمجتمع والأعمال، يترجم هذه العلاقات إلى حوارات تنقلها وسائل إعلام متعددة، تصدر قائمة أهم الإعلاميين في العالم في مجال الإعلام الإلكتروني والصحافة الرقمية، وجاء في المركز الأول عالميا بحسب الإحصائية التي نشرها موقع ستار كاونت Star Count لتقييم وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو أحد المحاضرين البارزين في مجال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتم تعينه في لجنة جائزة المرأة العربية في لندن، وكان قد ترأس لجنة أوسكار العطور للمدونين العرب، وتم تكريمه في محافل كثير ومن قبل مؤسسات تعليمية بارزة، ويحضر لأكبر موسوعة عن المشاهير في العالم باللغة العربية.