شاهد.. أحمد زاهر لابنته ملك بعد دورها فى نسل الأغراب: فخور بيكى...

عبر النجم أحمد زاهر عن سعادته بتألق ابنته ملك في دورها بمسلسل "نسل الأغراب"، حيث تقوم بدور "رغدة"، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لأحد مشاهدها في المسلسل، مصحوبا بتعليق:" فخور بيكي يا بنتي.. فخور بيكي يا رغده الغريب واللي عاوز يقول بيطبل لبنته يقول".

وتابع :"ده احساسي و اللي حسيته فقولته انتي ممثلة جميلة واجمل ما فيكي احساسك الصادق اللي مفيهوش اي اصطناع كنتي هايلة في المشهد ده يا ملوكة برافو عليكي".

وشهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON خلال شهر رمضان الجارى، تنبيه عساف "أحمد السقا" على دهب "نجلاء بدر" ألا تخبر أحدًا عن الذى سمعته من بكرى "عماد زيادة" بشأن نيته فى تغيير مكان شامية "أحلام الجريتلى"، وتخبره دهب برغبتها فى البقاء بجانبه طوال الوقت وتخدمه وترقص له.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.