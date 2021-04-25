وزير السياحة يبحث مع السفير الروسي آفاق تبادل زيارات السياح

التقى السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، وناقشا آفاق تبادل زيارات السياح بين البلدين.

السفير الروسي يبحث مع وزير السياحة المصري آفاق تبادل زيارات السياحاستئناف حركة الطيران بشكل كامل بين روسيا والمطارات المصرية

وقالت السفارة الروسية في مصر على صفحتها في "تويتر"، اليوم الأحد، إن اللقاء بحث آفاق تبادل الزيارات وذلك في ضوء الاستئناف المخطط له للطيران بين المدن الروسية ومنتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

واتفقت موسكو والقاهرة، الجمعة الماضي، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.