سليم يعد شهد بالزواج بعد حملها.. أحداث  الحلقة 13 من ”ضل رجل” 

أذاعت قناة "الحياة" حلقة جديدة من مسلسل "ضل رجل" من بطولة ياسر جلال، والذي يذاع يوميا على في تمام الساعة 11:30 مساء.

وخلال أحداث الحلقة الثالثة عشر، يكشف فلاشباك وعد سليم لشهد بالزواج رسميًا بعد حملها منه، وغادة تأمر نادين بأن تخبر شهد بلقاء طبيب اتفق معه سليم، وعزيز يلغى قرار وقف ملك عن العمل، ويوسف يخبر جلال أن سليم كذب عليه بشأن صديق شهد.

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.

مسلسل "ضل رجل" يشارك في بطولته بجانب ياسر جلال، كل من الفنانة نور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

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