مشهد في مسلسل "موسى" يفتح هجوماً على محمد رمضان من عائلة الراحل اسماعيل ياسين والجمهور

محمد رمضان تلقى هجوماً كبيراً واثار جدلاً واسعاً بين الجمهور والوسط الفني بسبب مشهد اعتبره الكثيرون بأنه مسيء لمسيرة وسمعة الفنان الراحل اسماعيل ياسين والذي تم عرضه في الحلقة 13 من مسلسله "موسى"، ما فتح باب الهجوم على الفنان المصري محمد رمضان من قبل رواد السوشيال ميديا وعائلة الراحل وأقربائه الذين اعلنوا نيتهم عن مقاضاة صناع المسلسل، فتعرفوا معنا على التفاصيل.

تفاصيل المشهد المثير للجدل في مسلسل "موسى"

جدل كبير أثاره مشهد من الحلقة 13 من مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان الذي ظهر في المقطع وهو يبيع لشاب يُجسد شخصية الفنان الراحل الكوميدي إسماعيل ياسين، قطع الملابس، وتحديدا "ربطات العنق"، وظهر الشاب وهو يحاول أخذ الأغراض من ان يدفع ثمن مشترياته بذريعة أنه فنان وأنه يشتري بالمجان، فيرفض "موسى" ويقوم ايضا بتقليد حركاته وهو ما أثار انتقادات واسعة للمشهد من قبل الجمهور ومحبي الفنان الراحل وأفراد عائلته، واعتبروا أن محمد رمضان مع صناع العمل أساؤوا بهذا المشهد للراحل.

حفيدة اسماعيل ياسين تهاجم محمد رمضان

المشهد المذكور أثار غضب حفيدة الفنان الراحل اسماعيل ياسين، سارة ياسين، فكتبت تدوينة طويلة شرحت فيها بأن العديد من الصحافيين طلبوا تعليقها على هذا المشهد المتداول والذي لم يكن بحوزتها بكونها لا تشاهد أعمال محمد رمضان، لكنها بعد رؤية مقطع الفيديو تفاجأت بمضمونه وتوجهت باللوم لكل من محمد رمضان والمنتج والمصور.

وكتبت في تدوينتها الطويلة :"دي مش أول مرة محمد رمضان يجيب سيرة إسماعيل ياسين، بس أنا مش بلوم عليه، واحد تصرفاته بتثبت مشاكل نفسية أهمها عدم الثقة بالنفس والنقص اللي واضح أن الشهرة والفلوس مملوش عنده الحتة دي وطبعاً مش محتاجة أقول أيه الأسباب، أنا بلوم على المخرج والمصور والمنتج اللي مفروض انهم ينتموا للفن".

الحفيدة سارة ياسين لامت ايضا الممثل الذي ادى الدور المسيء لجدها الراحل، لكنها اكدت بأن جدها سيظل ايقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي وستبقى سيرته لامعة رغم محاولات الإساءة له.

وقالت: "أنا كمان بلوم على الولد اللي أدى الشخصية اللي صفحته على التيك توك كلها إعجاب وتقدير للفنان إسماعيل ياسين، دا حتى زار السويس اللي منها إسماعيل ياسين واتصور فيها ، بس واضح انه استغله للوصول للشهرة فقط لأنه لما جتله الفرصة للظهور في مسلسل ؛ وافق علي تقديم مثله الأعلى بشكل غير لائق بس ليه هو مش لإسماعيل ياسين لأن ببساطة سيظل إسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي ، الوحيد صاحب أعمال تُسمى بإسمه، ستظل سيرته الحميدة التي لم تمت حتى بعد 49 سنة من وفاته رغم كل من يحاول الإساءة له أو لتاريخه الفني".

أيمن بهجت قمر يهاجم محمد رمضان

المؤلف والشاعر أيمن بهجت من جهته، والذي تجمعه صلة قرابة عن طريق والدته بالفنان الراحل إسماعيل ياسين، هاجم محمد رمضان ووصف المشهد المذكور بأنه اساءة متعمدة للفنان الراحل اسماعيل ياسين ومحاولة لتشويه صورته، معلنا عن بدء العائلة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد صناع مسلسل "موسى".

وكتب في تدوينته :"الكلام خلص خلاص يا رمضان وكلامك مع د. محمد أبو شقه : بالاشارة الي ما تضمنته الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل (موسي) من مشهد يجمع بين بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وبين شخصية الفنان الراحل اسماعيل يس ... والذي تضمن اساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل اذ اظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه",

واضاف قائلاً :" .... كما جرى تعمد التأكيد علي الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بادائها في ادواره والتي اتخذ منها صانعو العمل اداة للسخرية علي لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار اليه ... بما يعكس امتهانا واضحا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته واخلاقياته بحسبان ان المشهد قد اظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادا الي شهرته ...وهو مما يمثل اساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو ٥٠ عاما .. وتشويه متعمد لسيرته بل ويشكل نيلا من الفن المصري باظهار الفنانين في مظهر سيء لاشخاص يعيشون عالة علي غيرهم ياخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم ...

ولفت بهجت ايمن قمر الى تقديم عائلة الراحل شكوى لاتخاذ الاجراءات القانونية فختم قائلا: "احدث المشهد ردود فعل غاضبة لدي المتابعين خاصة وانه لا مبرر له في السياق الدرامي فضلا عن الضرر البالغ الذي اصاب اسرة الفنان الراحل اسماعيل يس .... والتي تواصلت بالفعل مع مكتب الدكتور محمد أبوشقة للمحاماة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما حدث وفي مواجهة المسئول عنه".