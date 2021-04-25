كيف برّر محمد رمضان المشهد الساخر من إسماعيل ياسين في مسلسل "موسى" ؟

محمد رمضان لم ينتظر طويلاً للرد على الهجوم ضده والجدل الدائر حول المشهد الذي ظهر فيه شاب يجسد شخصية الراحل اسماعيل ياسين ضمن الحلقة 13 من مسلسله "موسى"، فأعاد نشر الفيديو المتداول مرفقاً بوجهة نظره حول المشهد.

أول تعليق لـ محمد رمضان على الجدل الدائر

محمد رمضان خرج عن صمته إذا بخصوص الجدل الكبير مشهد اعتبره الكثيرون بأنه مسيء لمسيرة وسمعة الفنان الراحل اسماعيل ياسين والذي تم عرضه في الحلقة 13 من مسلسله "موسى"، فاعتبر الفنان المصري محمد رمضان في تدوينته بأنه لم يتقصد الاساءة للفنان الراحل وبأنه لم يطاله شخصياً، انما كان قصده بالمشهد هو تسليط الضوء على شاب نصاب حاول استغلال شبهه بالراحل اسماعيل ياسين بغية ممارسة مهنة النصب واستغلال اسمه.

وكتب محمد رمضان في تدوينته تعليقاً على الفيديو :"موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد #القاهرة سنة١٩٤٦ مايعرفش لا سينما ولا فنانين وده انقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس ".

تفاصيل المشهد المثير للجدل في مسلسل "موسى"

واثار مشهد من الحلقة 13 من مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان ضجة كبيرة بعدما ظهر في المقطع بشخصية موسى وهو يبيع لشاب يُجسد شخصية الفنان الراحل الكوميدي إسماعيل ياسين، قطع الملابس، وتحديدا "ربطات العنق"، وظهر الشاب وهو يحاول أخذ الأغراض من دون ان يدفع ثمن مشترياته بذريعة أنه فنان وأنه يشتري بالمجان، فيرفض "موسى" ويقوم ايضا بتقليد حركاته وهو ما أثار انتقادات واسعة للمشهد من قبل الجمهور ومحبي الفنان الراحل وأفراد عائلته، واعتبروا بأن محمد رمضان مع صناع العمل اساؤوا بهذا المشهد للراحل.

عائلة الراحل تقرر مقاضاة صناع مسلسل "موسى"

وأعلن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، اعتزام أسرة الفنان إسماعيل ياسين مقاضاة صناع مسلسل "موسى" بسبب الصورة المسيئة التي ظهرت بها شخصية الفنان الراحل ضمن أحد المشهد المذكور.

كما هاجمت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل اسماعيل ياسين، محمد رمضات وصناع مسلسل موسى من خلال تدوينة طويلة لها عبر الفيسبوك شرحت فيها بأن العديد من الصحافيين طلبوا تعليقها على هذا المشهد المتداول والذي لم يكن بحوزتها بكونها لا تشاهد أعمال محمد رمضان، لكنها بعد رؤية مقطع الفيديو تفاجأت بمضمونه وتوجهت باللوم لكل من محمد رمضان والمنتج والمصور.

الحفيدة سارة ياسين لامت ايضا الممثل الذي ادى الدور المسيء لجدها الراحل، لكنها اكدت بأن جديها سيظل ايقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي وستبقى سيرته لامعة رغم محاولات الإساءة له.