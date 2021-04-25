فيديو انهيار ورعب ريم مصطفى في مقلب الحلقة 13 من برنامج "رامز عقله طار"

برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 13، وقعت بها الفنانة ريم مصطفى ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة 13 من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه تتعرض ريم مصطفى لمقلب مرعب في البرنامج.

ريم مصطفى في الحلقة 13 من برنامج "رامز عقله طار"

ووقعت الفنانة ريم مصطفى ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة 13 من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان، وتحل ضيفة في الفقرة الوهمية من البرنامج مع المذيعة سارة مراد وحسن العسيري وإقناعها بالمشاركة في موسم الرياض قبل استدراجها للمقلب المرعب في البرنامج.

وعاشت ريم مصطفى تجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، وسخرية رامز جلال منها في بداية الحلقة، ودخولها الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن تصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها، ودخلت في نوبة صراخ وبكاء داخل الكبسولة وأثناء سقوطها في حمام السباحة.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان دينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.