حفيدة إسماعيل ياسين تهاجم محمد رمضان بسبب مشهد في مسلسل ”موسى”

انتفدت سارة ياسين حفيدة الفنان المصري الكبير الراحل إسماعيل ياسين مشهدا ظهر فيه الفنان محمد رمضان مع شخص يجسد الفنان الراحل في مسلسل "موسى" الذي يعرض حاليا في شهر رمضان.

وأكدت سارة ياسين، أن المشهد الذي ظهر فيه جدها هو مشهد لا يجسد قيمة الفنان إسماعيل ياسين: "اللقطة مالهاش لازمة، مفيش أي حاجة تدل على شخصية إسماعيل ياسين غير واحد بيقلده مش أكتر".

وتحفظت حفيدة الفنان إسماعيل ياسين، على الممثل الشاب الذي أدى دور والدها، فالشاب دائما ما يقلد جدها عبر فيديوهاته الشخصية على موقع "تيك توك" وتعيب عليه بسبب أنه أدى مشهدا يقلل من قيمة الفنان الراحل، قائلة: "الممثل ده بيحب إسماعيل ياسين وحياته كلها إسماعيل ياسين، وبيقلده في كل فيديوهاته اللي بينزلها، وكمان سافر السويس لأهله ومسقط رأسه، ولما يجيلي مشهد عشان أطلع فيه للناس بشكل إسماعيل ياسين وأعرض موهبتي، المفروض أختار صح، والممثل لم يقدم إسماعيل ياسين بشكل لائق".

وأضافت سارة أن "إسماعيل ياسين سيظل أيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي، والوحيد صاحب أعمال سميت باسمه، وستظل سيرته الحميدة التي لم تمت حتى بعد 49 عاما من وفاته".

وظهرت شخصية الفنان الكبير إسماعيل ياسين في مشهد من الحلقة الـ12 من مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، حيث أثار ظهوره استياء العديد من المتابعين حول طريقة تجسيد الشخصية وظهوره في مشهد بدون هدف واضح ومحدد.

ظهر في المشهد الفنان محمد رمضان جالسا في المحل والذي يجسد دور موسى، وبدأ الحوار بينهما بحديث إسماعيل ياسين داخل المحل، قائلا: "هاخد التلاتة"، ليرد عليه موسى: "مبروك عليك تدوبهم في عرق العافية.. فين حساب الحاجة"، وسرعان ما رد عليه إسماعيل ياسين، قائلا: "ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه.. إنت مبتتفرجش على سيما.. طب كده"، ثم حرص على تقليد حركات الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ليرد عليه موسى: "إنت بتعمل كده ليه يا راجل إنت، حساب الحاجة فين"، ليحصل في النهاية على حسابها.