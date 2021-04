بالصور.. بدء توافد النجوم لحفل جوائز الأوسكار 2021 

بدأ توافد عدد كبير من النجوم وصناع السينما إلى مسرح محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ93، والذي سيقام أيضاً بالتزامن من موقع آخر في مدينة لندن الإنجليزية.

وكان على رأس الحضور، المخرج الدنماركي توماس فينتربرج المرشح الأقوي لنيل جائزة أفضل فيلم دولي عن فيلمه "Another Round". وكذلك الممثل الأمريكي ليزلي أودوم جونيور الذي تألق خلال هذا الموسم بدوره في فيلم "One Night in Miami"، والممثل الكوري الجنوبي ستيفن يون بطل الفيلم الشهير "Minari".

ومن بين الحضور أيضاً النجمة القديرة جيلين كلوز المرشحة للأوسكار عن دورها في فيلم "Hillbilly Elegy"، والممثلة الكورية الجنوبية يون يوه جونج التي نالت ترشيحها الأول هذا العام عن فيلم "Minari"، والممثل الأمريكي بول راسي المرشح كذلك عن دوره بفيلم "Sound of Metal".

وكان قد تصدر فيلم "Mank" القائمة بـ10 ترشيحات، بما في ذلك المخرج ديفيد فينشر لأفضل مخرج، وجاري أولدمان لأفضل ممثل رئيسي، وأماندا سيفريد لأفضل ممثلة مساعدة. كما حصلت أفلام: "Nomadland" لكلوي تشاو، و"Minari" للي إيزاك تشيونج، و"Judas and the Black Messiah"، و"Sound of Metal" للنجم ريز أحمد، و"The Trial of the Chicago 7" لآروين سوركين، و"The Father" للنجم أنتوني هوبكنز، على 6 ترشيحات لكل منهما.