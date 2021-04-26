الأوسكار 2021.. ”Ma Rainey’s Black Bottom” أفضل تصميم أزياء 

حصد فيلم "Ma Rainey’s Black Bottom" جائزة الأوسكار كأفضل تصميم أزياء، وذلك خلال الحفل السنوي الـ93 والذي يقام حاليًا داخل مسرح محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعرض أيضًا بالتزامن من موقع آخر في مدينة لندن الإنجليزية.

وتتضمن قائمة مقدمي حفل جوائز الأوسكار 15 فائزًا ومرشحًا سابقًا للجائزة، باستثناء الممثلة الشابة زيندايا، وشملت كلا من: أنجيلا باسيت، هالي بيري، المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، دون شيدل، براين كرانستون، لورا ديرن، ريجينا كينج، مارلي ماتلين، ريتا مورينو، خواكين فينيكس، براد بيت، وريس ويذرسبون.

ولأول مرة في تاريخ جوائز الأوسكار الممتد لما يقرب من قرن من الزمان، تم ترشيح أكثر من مخرجة في فئة أفضل مخرج. حيث نالت كل من كلوي تشاو "Nomadland"، وإيميرالد فينيل "Promising Young Woman" ترشيحين في فئة أفضل مخرج، كما أصبحت تشاو أول امرأة ملونة يتم ترشيحها، وهي أيضًا أول امرأة تحصل على أربعة ترشيحات في عام واحد.

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