فاز الممثل البريطاني دانيال كالويا بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور مساعد عن دوره بفيلم "Judas and the Black Messiah"، وذلك خلال الحفل السنوي الـ93 والذي يقام حالياً داخل مسرح محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعرض أيضاً بالتزامن من موقع آخر في مدينة لندن الإنجليزية.

وسيطر عملاق البث الرقمي "نتفليكس"، الذي استحوذ بقوة على موسم الجوائز في السنوات الأخيرة، على قائمة الترشيحات وحصل على 35 ترشيحًا. وذلك بفضل أفلام: "Ma Rainey's Black Bottom" و "The Trial of the Chicago 7" والشريط الوثائقي "Crip Camp"، وهو فيلم تسجيلي عن حقوق المعوقين بدعم من شركة "High Ground"، وهي شركة إنتاج أسسها الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

ولأول مرة في تاريخ جوائز الأوسكار الممتد لما يقرب من قرن من الزمان، تم ترشيح أكثر من مخرجة في فئة أفضل مخرج. حيث نالت كل من كلوي تشاو "Nomadland"، وإيميرالد فينيل "Promising Young Woman" ترشيحين في فئة أفضل مخرج، كما أصبحت تشاو أول امرأة ملونة يتم ترشيحها، وهي أيضًا أول امرأة تحصل على أربعة ترشيحات في عام واحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوسكار 2021.. دانيال كالويا أفضل ممثل مساعد عن دوره بفيلم ”Judas and the... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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