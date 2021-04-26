مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13 منى زكي تذهب للمستشفى لرؤية ابنها، لكنها تواجه العديد من المواقف التي تؤثر على موقفها في عودته إليها، بينما يكتشف "حازم" محمد ممدوح حقيقة صادمة قامت بها هنا.

منى زكي تنهار بعد رؤية ابنها في المستشفى

منى زكي "هنا" تنهى إجراءات استخراج شهادة ميلاد نجلها، وتذهب من أجل رؤيته ويطلب منها "مؤنس" محمد فراج أن تحذر في طريقة تعاملها مع الآخرين في كافة افعالها وتحديدا عند رؤية ابنها حتى لا تحسب أي خطوة ضدها، وتنهار هنا أمام ابنها وتبكي وتحكي له تفاصيل ما تمر بها.

ويستعد "حازم" محمد ممدوح وشقيقة هنا لاستقبال ابنه حيث يقوم كل منهما بإعداد الغرفة الخاصة به في منزل حازم الذي يتذكر ذكرياته مع هنا عند محاولتهما الانجاب في السنوات الأولى من زواجهما.

محمد ممدوح يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة

سيد رجب "بدر" يواجه حازم بمعرفته تفاصيل حصوله على الفيزا الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويطلب منه كشف الحقيقة له، ويوضح حازم أنه استخرج الفيزا بشكل احتياطي في حال احتياج زوجته له من أجل ان يذهب، ويؤكد له أن سوف ينهي قريبا الاتفاق الخاص بإنتاج عسل طبيعي له كما طلب.

حازم يحكي لأمينة "عائشة بن أحمد" على تفاصيل حصوله على فيزا الولايات المتحدة الأمريكية ويخبرها أنه سوف يسافر إلى زوجته خلال اسبوعين، وأن زوجته هنا لم تتواصل معه بشكل مستمر، وأنه يعتقد بكونها تمر بأزمة بسبب شعورها بالضيق منه بسبب ما حدث، بينما تسعى أمينة لمساعدته بمعرفة تفاصيل جديدة عن زوجته وابنه.

صدمة محمد ممدوح مما فعلته هنا

آدهم الشرقاوي "زي" يذهب إلى منزل "مؤنس" من أجل لقاء هنا لكن مؤنس يرفض وجوده ويؤكد لهنا أن ذهابها إلى منزل زي سوف يجعل موقفها في القضية صعب، ويجب عليها أن تبقى في منزله حتى يتحسن وضعها وتستعيد ابنها، وتوافق هنا على مقترح مؤنس.

هنا تذهب مع مؤنس إلى المحامي ويؤكد لهما أن المعالجة النفسية قدمت تقرير يدين هنا لذلك يجب البحث عن اب يمكن أن يحصل على حضانة الابن ورغم تفكير هنا في ان يكون الاب هو زي لكن مؤنس يرفض ذلك، بينما تنجح أمينة في الحصول على كافة البيانات التي تم تسجيلها فيما يخص ابن هنا لتبلغ حازم أن ابنه لا يحمل اسمه بل يحمل اسم مؤنس، ليصدم حازم من هذه الحقيقة.