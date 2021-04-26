مسلسل "موسى" الحلقة 13 موسى ينجح في الوصول إلى نوفل

مسلسل "موسى" الحلقة 13.. محمد رمضان في الحلقة 13 من مسلسل "موسى" يصل إلى المكان الذي يتواجد فيه "نوفل" منذر رياحنة، بينما تهرب "شفيقة" هبة مجدي إلى الاسكندرية، وتستمر "حلاوتهم" في الكشف عن إعجابها بموسى.

شفيقة تهرب إلى الإسكندرية

سمية الخشاب "حلاوتهم" تكشف عن وقوعها في الحب لخادمتها، لكن تصل بشكل مفاجئ زوجة "المعلم وهبة" سيد رجب وتخبرها برغبتها في العودة إليه حيث تطلب منها التدخل من أجل الصلح بينهما وذلك بعد طلاقهما مرتين، وتقدم لها حلاوتهم النصائح من أجل إعادة العلاقة بينهما، وتخبرها بانها سوف تتحدث معه من أجل إعادتها لعصمته، وتقرر "شفيقة" هبة مجدي الرحيل بعيدا إلى الاسكندرية من أجل الهروب من "نوفل" منذر رياحنة، والازمات التي تلاحقها.

موسى يهدد همام بالقتل بسبب نوفل وشفيقة

محمد رمضان "موسى" يصل إليه أحد رجاله "همام" أحمد طلعت من أجل تقديم بعض الأخبار المهمة، حيث يؤكد أنه استطاع الوصول إلى مكان شفيقة، ويرفض المعلم وهبة التجسس عليه، وتلتقي حلاوتهم بموسى وتطلب منه عدم التسرع وتنفيذ أي خطوات قد تحسب عليه، لكن يؤكد لها أن هناك أشياء يجب أن يتخذ موقف فيها ولا يتركها، لكن لا يستطيع أن يحصل موسى على أي معلومة مما يجعله يهدد همام بقتله في حال لم يقدم معلومات جديدة عن "نوفل" و"شفيقة" وتصل الأخيرة إلى الاسكندرية مع صديقتها هربا من كل ذكرياتها في الماضي وسوف تبدأ العمل هناك، بينما يذهب همام وينقل المعلومات إلى نوفل من جديد ويؤكد له أنه يعلم أن شفيقة بريئة وأنه بات يصدق ذلك.

موسى يصل إلى مكان نوفل

تذهب حلاوتهم لشقيقها من أجل اقناعه بعودته إلى زوجته ولكنه يرفض، بينما يعود موسى إلى المحل وتساعده حلاوتهم في إيجاد مكان جديد من أجل أن يقيم به، ويواحه الشيخ "صالحين" جد موسى الإهانة من "شداد" رياض الخولي ويرفض أن يستمر في عمله، وينجح موسى في الوصول إلى مكان نوفل لكنه يهرب في اللحظات الأخيرة، ويجلس موسى مع "كحلة" فريدة سيف النصر ويخبرها بأنه سوف يصل إلى ابنها وينتقم منه، ويخبره أيضا بوفاة والدته مما يجعلها تبكي عليها وتؤكد له أن "شفيقة" لا تستحق العقاب الذي يريد أن يفعله بها، بينما تظهر شفيقة في أحد الكازينوهات وهي تعمل داخله ويبدأ "شهاب باشا" بالإعجاب بها.