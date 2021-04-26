صور ريا أبي راشد في حفل الأوسكار 2021 oscars .. حيث شاركت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، جمهورها على موقع انستجرام، بصورها خلال استعدادها لتغطية فعاليات حفل الأوسكار 2021، في نسخته الـ93 والمقام حاليًا بحضور عدد كبير من النجوم.

استعدادات ريا أبي راشد لتغطية الأوسكار

ريا أبي راشد بالرغم من تواجدها في لندن، إلا أنها قررت تغطية الحدث الفني الأبرز من هناك، وحرصت على الظهور بكامل أناقتها، وارتدت فستانا باللون الأخضر اللامع، كما حرصت على التقاط أكثر من صورة مختلفة لها وشاركت الجمهور بها.

صور ريا أبي راشد

وعلقت على الصور قائلة: "أوسكار سعيد على الجميع.. الأمر مختلف قليلاً وأنا أستضيف تغطية الأوسكار من لندن، لكنه لا يزال يوم هوليوود الكبير"، ولاقت صورها إعجاب قطاع كبير من المتابعين.