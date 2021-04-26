مسلسل "أحسن أب" الحلقة 13 اكتشاف حقيقة على ربيع والطفل زيكا

مسلسل "أحسن أب" الحلقة 13، شهدت عدة مواقف كوميدية بين علي ربيع والطفل زيكا في المسلسل، بعد مشاركة الأخير في مسابقة للمعلومات العامة وفضح أمرهما.

مسلسل "أحسن أب" الحلقة 13

وشهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "أحسن أب" عدة مواقف ومشاهد كوميدية، ومن أبرز أحداثها اكتشاف هاجر أحمد والتي تقوم بدور المذيعة في المسابقة حقيقة علي ربيع وادعائه أن الطفل زيكا هو ابنه، لكي يتمكن من المشاركة في المسابقة، وذلك بعدما سمعت حديثه الجانبي مع الطفل زيكا وهو ما جعلها تغضب منه.

مسلسل "أحسن أب"

ومن أحداث الحلقة 13 من مسلسل "أحسن أب" ابتزاز جارة علي ربيع له وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة مقابل ألا تكشف أمره وتفسد مشاركته في المسابقة، وتهددة بفضح أمره وانه ادعى انه والد الطفل زيكا، ويستجيب علي ربيع لها خوفاً من كشف الأمر أمام الجميع.

وتقع هاجر أحمد في حب علي ربيع في أحداث المسلسل، قبل ان تصدم بخداعه لها وانه الطفل المشارك في المسابقة ليس ابنه، واقترب مسلسل "أحسن أب" من نهايته، ويتبقى حلقتين فقط على نهاية عرض المسلسل المكون من 15 حلقة، وتدور حول مدرس تاريخ يتفق مع أحد الأطفال على المشاركة في مسابقات والإدعاء انه ابنه وذلك من أجل الحصول على الجائزة.

تفاصيل مسلسل "أحسن أب" لعلي ربيع

وتدور قصة مسلسل "أحسن أب" في إطار كوميدي وإجتماعي، ويعرض عدة مفارقات كوميدية بسبب إخفاق الطفل زيكا وعلي ربيع في الإجابة على أسئلة المعلومات العامة في المسابقة وغيرها من المواقف الكوميدية، والمسلسل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته سامي مغاوري وأحمد فتحي وهاجر أحمد وجيهان خليل وغيرهم ومن إخراج معتز التوني.