بلقيس تعلن انفصالها عن زوجها وترفع قضية خلع للحصول على الطلاق الرسمي.. بالفيديو

بلقيس فتحي كشفت عن خبر صادم للجمهور اليوم بإعلان انفصالها عن زوجها سلطان بن عبد اللطيف، وأكدت الأنباء والتكهنات المتداولة في الفترة الأخيرة حول انفصالها في تصريحاتها اليوم.

بلقيس تعلن انفصالها عن زوجها

وأعلنت بلقيس انفصالها عن زوجها سلطان بن عبد اللطيف خلال تصريحاتها مع برنامج "ام بي سي تريندينع"، وأكدت بلقيس الأخبار والتكهنات المتداولة في الفترة الأخيرة حول انفصالها، وقالت إنها تعرضت كثيراً للسؤال حول غياب زوجها عن صورها وأنشطتها في الفترة الأخيرة، وقالت إنها رفعت قضية خلع ضده في الفترة الأخيرة في المحاكم الإماراتية، وأضافت إنها لا تمتلك أي تفاصيل أخرى عن الأمر سوى قضية الخلع وعبرت عن ثقتها في القضاء.

بلقيس ترفع قضية خلع ضد زوجها

وصدمت بلقيس الجمهور بكشفها حقيقة انفصالها، وإعلانها رفع قضية خلع ضد زوجها، وذلك بعد فترة من الشائعات والتكهنات حول انفصالها عن زوجها، خاصة بسبب عدم نشر الثنائي أي صور معاً في أنشطتهم وجولاتهم في الفترة الأخيرة وعلى انستقرام، وذلك بسبب اعتياد الجمهور على تواجدهما معاً ونشرهما صورا باستمرار على مواقع التواصل، قبل أن تؤكد بلقيس انفصالها عن زوجها اليوم.

ويذكر أن الفنانة بلقيس قد تزوجت من سلطان بن عبد اللطيف في عام 2016 وفي حفل زفاف اسطوري، وانجبت منه ابنهما الوحيد "تركي"، وشارك الثنائي الجمهور في تلك الفترة لحظاتهما الرومانسية وصورهما وأنشطتهما والتي كانت تلقى اهتمام كبير من الجمهور، وكان آخر ظهور لهما سوياً في نهاية العام الماضي أثناء احتفال بلقيس بعيد ميلاد زوجها.

أعمال بلقيس الفنية

وعلى الجانب الفني، تستعد بلقيس لمواصلة طرح أغاني ألبومها الجديد "حالة جديدة" بعد شهر رمضان، ومن المتوقع أن تطرح في كل فترة أغنية جديدة من الألبوم وتعمل حالياً على تجهيز أغنية باللهجة المصرية، بالإضافة إلى تجهيزها لأغنية باللهجة العراقية في الفترة المقبلة، وتخطط لطرح أغاني بعدة لهجات عربية ليشمل الألبوم جميع اللهجات، ويعتبر ذلك من أبرز مفاجآت الألبوم، الذي طرحت منه فيديو كليب أغنية "حالة جديدة" في مطلع العام الجاري، وفيديو كليب أغنية "خاف علي" باللهجة اللبنانية.