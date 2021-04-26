مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 13 كريم عبد العزيز ينجو من محاولة اغتيال

مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 13 شهدت عدة أحداث مشوقة وساخنة، وعلى رأسها نجاة كريم عبد العزيز من محاولة اغتيال بعد نجاحه في تضليل من يراقبوه تحت منزله.

مسلسل "الاختيار2" الحلقة 13

وبدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "الاختيار 2" بمعرفة كريم عبد العزيز "الضابط زكريا" بوجود أشخاص أمام منزله ينتظرون خروجه لاغتياله، ويودع أسرته قبل مغادرته وينجح في ملاحظة وجودهم خارج منزله ولكنه يخدعهم بتغيير طريقه وهو ما يجعلهم يشكون بمعرفته بوجودهم.

أحداث مسلسل "الاختيار 2"

ونجا كريم عبد العزيز من محاولة الاغتيال ولكنه يغضب بسبب هروب المجرمين قبل تنفيذ خطته بتضليلهم واستدراجهم من أجل القبض عليهم، ولكنه يعود إلى مقر عمله من أجل استكمال خطة البحث عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم، والانتقام من زملائهم الذين استشهدوا في العمليات الأخيرة وعلى رأسهم الشهيد محمد مبروك والذي كان على قائمة الاغتيالات مع زكريا "كريم عبد العزيز".

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل "الاختيار 2" أول ظهور للفنان أحمد سعيد عبد الغني والذي يشارك كضيف شرف في المسلسل، ومن أبرز أحداث الحلقة أيضاً عودة التواصل بين أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد بعد انفصالهما، ودارت بينهما مكالمة مؤثرة في رأس السنة، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتكهن بعودتهما مرة أخرى في الحلقات المقبلة.

تفاصيل مسلسل "الاختيار 2"

ويشارك في مسلسل "الاختيار 2" مجموعة من النجوم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي بالإضافة إلى إياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ورياض الخولي وهادي الجيار وغيرهم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.