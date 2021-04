الأوسكار 2021.. ”Another Round” أفضل فيلم دولي 

فاز فيلم "Another Round" بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم دولي، وذلك خلال الحفل السنوي الـ93 والذي يقام حاليًا داخل مسرح محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعرض أيضًا بالتزامن من موقع آخر في مدينة لندن الإنجليزية.

وكان قد تصدر فيلم "Mank" القائمة بـ10 ترشيحات، بما في ذلك المخرج ديفيد فينشر لأفضل مخرج، وجاري أولدمان لأفضل ممثل رئيسي، وأماندا سيفريد لأفضل ممثلة مساعدة. كما حصلت أفلام: "Nomadland" لكلوي تشاو، و"Minari" للي إيزاك تشيونج، و"Judas and the Black Messiah"، و"Sound of Metal" للنجم ريز أحمد، و"The Trial of the Chicago 7" لآروين سوركين، و"The Father" للنجم أنتوني هوبكنز، على 6 ترشيحات لكل منهما.

ودخل الممثل البريطاني ذو الأصول الباكستانية ريز أحمد، التاريخ، بعدما أصبح أول ممثل مسلم ينال ترشيحا لجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "Sound of Metal" للمخرج داريوس ماردير. ويأتي هذا الرقم التاريخي، بعدما أصبح الممثل ماهر شالا على أول ممثل مسلم يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن فيلم "Moonlight" عام 2017، وفاز بالجائزة نفسها في عام 2019 عن فيلم "Green Book".