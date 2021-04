الأوسكار 2021.. ”Promising Young Woman” أفضل سيناريو أصلي  

حصد فيلم "Promising Young Woman" للمخرجة إيمرالد فينيل، جائزة الأوسكار كأفضل سيناريو أصلي، خلال الحفل السنوي الـ93 والذي يقام حاليًا داخل مسرح محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعرض أيضًا بالتزامن من موقع آخر في مدينة لندن الإنجليزية.

وكان قد تصدر فيلم "Mank" القائمة بـ10 ترشيحات، بما في ذلك المخرج ديفيد فينشر لأفضل مخرج، وجاري أولدمان لأفضل ممثل رئيسي، وأماندا سيفريد لأفضل ممثلة مساعدة. كما حصلت أفلام: "Nomadland" لكلوي تشاو، و"Minari" للي إيزاك تشيونج، و"Judas and the Black Messiah"، و"Sound of Metal" للنجم ريز أحمد، و"The Trial of the Chicago 7" لآروين سوركين، و"The Father" للنجم أنتوني هوبكنز، على 6 ترشيحات لكل منهما.

وسيطر عملاق البث الرقمي "نتفليكس"، الذي استحوذ بقوة على موسم الجوائز في السنوات الأخيرة، على قائمة الترشيحات وحصل على 35 ترشيحًا. وذلك بفضل أفلام: "Ma Rainey's Black Bottom" و"The Trial of the Chicago 7" والشريط الوثائقي "Crip Camp"، وهو فيلم تسجيلي عن حقوق المعوقين بدعم من شركة "High Ground"، وهي شركة إنتاج أسسها الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

ولأول مرة في تاريخ جوائز الأوسكار الممتد لما يقرب من قرن من الزمان، تم ترشيح أكثر من مخرجة في فئة أفضل مخرج. حيث نالت كل من كلوي تشاو "Nomadland"، وإيميرالد فينيل "Promising Young Woman" ترشيحين في فئة أفضل مخرج، كما أصبحت تشاو أول امرأة ملونة يتم ترشيحها، وهي أيضًا أول امرأة تحصل على أربعة ترشيحات في عام واحد.