منير يغني لمصر وفلسطين في ذكرى تحرير سيناء بالأوبرا

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أمسية رمضانية لامست حدود الأحلام امتزجت خلالها عبقرية موقع مسرح النافورة بالصوت الساحر للكينج محمد منير الذى خلق حالة من السمو الوجدانى للجمهور مستحضرا ذكريات مشواره الفنى الممتد منذ أكثر من 42 عاما.

وخلال الحفل الذى حضره السفير سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة احتفل الكينج محمد منير بذكرى تحرير سيناء موجها التهنئة لجموع المصريين حيث قدم أغنية عروسة النيل وأهدى تحية لفلسطين وشعبها بأغنية العمارة العمارة التى ردد معه الحضور كلماتها.

كما تجلى في غناء مجموعة من أعماله الشهيرة التى صنعت نجوميته وباتت علامات بارزة في تاريخ الإبداع المعاصر هى غريبة، يا سمرا، حتى حتى، أحمر شفايف، فينك يا حبيبى، أنا رايق، علمونى عنيكى، ابن ماريكا، الكون كله بيدور، الرزق على الله واشكى لمين.

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