هجمة مرتدة تبرز دقة المخابرات المصرية

أحدثت الحلقة الثالثة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا بعد عرضها، لاسيما مع تشوق الجمهور لمعرفة طبيعة المهمة التالية التي سوف تسعى المخابرات العامة المصرية لتنفيذها، لمواجهة مخطط الفوضى الخلاقة خلال عام 2008 وما بعدها.

وأبرزت الحلقة الثالثة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، دقة جهاز المخابرات العامة المصرية، في إعداد عملائها وإعدام نسبة الخطأ لديهم، حيث ظهر اللواء فاروق السوهاجي (احمد فؤاد سليم) في أحد المشاهد وهو يدرب سيف العربي (احمد عز) على مهام جديدة بدقة بالغة.

ورغم طريقة الحزم التي يتمتع بها فاروق السوهاجي، في التعامل إلا إنه صارح سيف العربي، في نهاية المسلسل بأنه شخص جيد، ولكن المهمة تحتاج شخصا استثنائيا، مؤكدا له إنه سوف يصبح هذا الشخص معه.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.