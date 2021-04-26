باسل خياط يثير حيرة المشاهدين بمواقفه بين زوجته وعشيقته بـ حرب أهلية

اثار باسل خياط حيرة المشاهدين في الحلقة الثالثة عشر من حرب أهلية بعد كشف عن تناقض مواقف الطبيب النفسي يوسف بين زوجته فريدة ونادين التي كان على علاقة بها تسببت في حملها.

فبعد اكتشاف زوجته خيانته لها عدة مرات يحاول الطبيب النفسي يوسف استعادة ثقتها فيه خاصة بعد حملها حيث نقل لها ملكية المستشفى التي استولى عليها من زوجته السابقة إلا أن ذلك لم يكن كافيًا.

وفي جلسة أثارت مشاعر المشاهدين وأحسوا فيها بصدقه تجاه زوجته، يحاول يوسف إصلاح علاقتهما معًا بعدما تسأله فريدة كيفية إصلاح الثقة التي انكسرت بين طرفين في علاقة ليتعهد لها بمساعدتها والتأكيد على أن الحب هو ما يبقى العلاقة وليس فقط الثقة.

على الجانب الآخر يساوم يوسف على ابنه مع نادين حيث يطلب منها أن تكتب له شيك بملبغ ضخم لضمان نصيبه من ميراث زوجها الراحل بعد اتفاقها معه على أن تعطيه نصف الميراث مقابل الإبقاء على الجنين لضمان جزء أكبر من الميراث.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.