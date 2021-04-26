في عيد ميلاد فيفي عبده.. تعرف على تفاصيل مرضها الأخير

يحل اليوم الأثنين الموافق 26 إبريل، عيد ميلاد الفنانة فيفي عبده، والتي قدمت العديد من الاعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني.

كانت فيفي عبده، قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

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و علقت فيفي عبدة: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

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