مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 13 عابد تيمور يستعد للإنتقام من الخديوي

ياسمين عبدالعزيز في الحلقة 13 من مسلسل "اللي مالوش كبير" تؤكد لأسرتها أنها تنوي الطلاق من "عابد تيمور" خالد الصاوي، بينما يستعد الأخير لتنفيذ خطة مع مالك شقيق "الخديوي" أحمد العوضي.

خالد الصاوي يخطط لانتقام من الخديوي باستغلال شقيقه

خالد الصاوي "عابد تيمور" ينجح في الوصول إلى "مالك" (محمود عمرو ياسين)، شقيق "الخديوي" أحمد العوضي، ويقنعه بضرورة العمل معه لأنه يحتاجه ويؤكد له أن في حاجة لشاب يقود رجاله خلال الفترة القادمة، كما يطلب منه عدم إبلاغ شقيقه الخديوي بهذا حتى يضمن ولائه، ويحصل مالك على مبلغ مالي كبير من عابد بينما يبدأ الاستعداد للمهمة الجديدة.

والد غزل يصفعها بعد تهديدها بالطلاق من عابد تيمور

غزل تشعر أن عابد تيمور يستعد لتنفيذ انتقام جديد في حقها، كما تعيش لحظات انتظار لاتصال من الخديوي، وتكتشف عن طريق "مفاتن" إيمان السيد أن عابد تيمور قد فرض عليها حراسة تامة حتى لا تخرج من الفندق، فتطلب من "نادين" دنيا عبدالعزيز أن تساعدها في الخروج من هذا الموقف حتى تتمكن من الابتعاد عن الفندق، بينما تواجه غزل والدها "عبده" فتوح أحمد وتؤكد أنها تنوي البحث عن مستقبلها بعيدا عنهم ورغبتها في الطلاق من عابد تيمور وتتحدى والدها الذي يصفعها.

عابد تيمور على وشك اكتشاف خيانة نادين له

عابد تيمور يستمع إلى "هويدا" صبا الرافعي التي تطلب منه عدم اعتبارها من عائلة غزل حيث أنها تنوي الطلاق من "عماد" أحمد الرافعي بعدما تأكدت من خيانته لها، ويطلب عابد منها الكشف عن السيدة المتسببة في الخيانة فتؤكد له أنه لا يعرفها، الخديوي يلتقي بـ"قدرية " دينا فؤاد التي تطلب منه أن يسامحها على ما حدث بينها وبين "رفعت" خالد سرحان لكن الخديوي يرفض رجائها ويطلب منها أن تنسى كل شيء بينهما وأنه سوف يتركها تعيش في منزله بسبب أن بينهما أبناء، ويذهب عماد إلى نادين في منزلها بعدما اصبحت الحياة بينه وبين هويدا من الصعب أن تستمر لكنهما يصدمان بوصول عابد تيمور إلى المنزل ومحاولة دخوله.

مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.