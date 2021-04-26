وزير السياحة والآثار يجتمع بلجنة ”خبراء الترويج السياحي”

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بلجنة "خبراء الترويج السياحي"، بحضور الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس اللجنة، ومشاركة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيسي لجنتي تسيير أعمال كل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها بحث سبل الترويج السياحي لمصر في عدد من الأسواق العالمية ومن بينها السوق الروسي، حيث أشار الوزير إلى لقائه مع سفير دولة روسيا بالقاهرة والذي أكد خلاله على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال جميع السائحين من روسيا وجميع دول العالم ولاسيما في ظل الالتزام بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

وأكد الوزير على أن عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد والتى بدأت بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر تسير على قدم وساق بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية حتى يتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما تم أيضاً خلال الاجتماع اعتماد الشعار الجديد الذي صممته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتمييز الفنادق المصرية التى قامت بتطعيم كافة العاملين بها، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد شارات بهذا الشعار يرتديها العاملون الذين تلقوا التطعيم، حيث أن هذا الشعار الجديد هو عبارة عن شعار السلامة الصحية الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي مع إجراء بعض التعديلات عليه التي توضح تطعيم كافة العاملين بهذه المنشأة الفندقية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية خلال الفترة المقبلة منها السوق الروسي، بمشاركة ممثلي القطاع السياحي الحكومى والخاص.

وقد وجه الوزير خلال الاجتماع أعضاء اللجنة بإعداد خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحي لمصر في الأسواق المصدرة والواعدة بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة ومن بينها السوق الروسي.

بالإضافة إلى أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية Famtrips لمجموعة من منظمى الرحلات وعدد من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين من هذه الأسواق، وإعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض التجارب السياحية المختلفة لبعض السائحين المقيمين في مدينتى شرم الشيخ والغردقة، ويتحدثون خلالها عن ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في مصر، وذلك لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم حالياً لأول مرة بالعمل على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أرشيف صور وأفلام ترويجية لكافة المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلقة.

جدير بالذكر أن لجنة "خبراء الترويج السياحي" شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعة.

وفي سياق متصل، ترأس السيد الوزير أيضاً اجتماع مجلس إدارة صندوق السياحة بحضور أعضاء المجلس، ونائب الوزير لشئون السياحة، ومساعد الوزير للشئون الفنية، وأمين عام صندوق السياحة، وذلك لمناقشة تمويل بعض المشروعات التنموية والترويجية والفعاليات.