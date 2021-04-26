فيديو الكشف عن تفاصيل أجور نجمات الكويت.. إلهام الفضالة تتفوق على غدير السبتي وطيف

المنتج الكويتي باسم عبد الأمير حل ضيفًا على برنامج "صناديق العمر" الذي يعرض على قناة الراي، وكشف مفاجأة عن أجور نجمات الكويت، وكيف بدأت أجورهن تزداد خلال السنوات الماضية.

الكشف عن أجر الفنانة إلهام الفضالة

باسم عبد الأمير أكد أن الفنانة إلهام الفضالة كانت تحصل في البداية على 20 ألف دينار كويتي منذ سنوات أي ما يوازي أكثر من 66 ألف دولار ونصف، أما حاليًا تحصل على أجر 70 ألف دينار كويتي أي بما يعادل 233 ألف دولار تقريبًا.

أجور نجمات الكويت طيف وغدير السبتي

كما أكد أن الفنانة طيف كانت تحصل في بدايتها على أجر حوالي 8 أو 10 آلاف دينار كويتي، فيما أصبحت تحصل حاليا على أجر يقدر بحوالي 20 إلى 25 ألف دينار كويتي، أي تقريبًا 83 ألف دولار.

كذلك كشف عن أجر النجمة غدير السبتي، وأوضح أنها كانت تتقاضى حوالي 3 آلاف دينار كويتي في البداية، بينما حاليًا تحصل على 10 آلاف دينار، كذلك حصلت مرام البلوشي في مسلسل أبلة نورة على 3 آلاف دينار كويتي وحاليا اجتهدت وأصبحت تحصل على أكثر من 20 ألف دينار كويتي، بحسب قوله.

أحدث أعمال إلهام الفضالة

وشدد المنتج والممثل الكويتي على أن كل الفنانات الكويتيات يستحقن أجورهن لأنهن تعبن على أنفسهن واجتهدن ليصلن إلى المكانة التي هن فيها الآن، لافتًا إلى أنهن يحببن عملهن وفي حال انخفاض ميزانية المسلسل يوافقن على خفض أجورهن أيضًا.

وتعتبر بذلك الفنانة إلهام الفضالة دوت الخليج أعلى النجمات الكويتيات أجرًا بحسب ما صرح به باسم عبد الأمير، وتنافس الفضالة في الموسم الحالي بمسلسل "أمينة حاف" والذي تدور قصته حول امرأة مستفزة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة إلهام الفضالة، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وغيرهم.