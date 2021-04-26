مسلسل "ضل راجل" الحلقة 14 .. ابنة ياسر جلال تعترف بهوية المعتدي عليها

ضل راجل الحلقة الـ14 للفنان ياسر جلال شهدت العديد من الأحداث المشوقة، حيث بدأت الحلقة بزيارة نادين ووالدتها التي تجسد دورها الفنانة أميرة العايدي، شهد التي تقوم بدورها رنا رئيس، وذلك في منزلها، حيث وجهت والدة شهد سؤالًا لهم حول حقيقة زواج ابنتها من سليم.

ابنة ياسر جلال تكشف هوية المعتدي عليها

نادين تدخل لشهد في غرفتها وتوصل لها رسالة من سليم بأن تتخلص من الجنين، فتدخل شهد في نوبة بكاء بسبب صدمتها في سليم وبسبب أن حياتها معرضة للخطر إن أقدمت على إجراء هذه العملية، فيما يصل جلال إلى المنزل ويواجه ابنته وصديقتها نادين بهوية من اعتدى عليها وهو سليم النجار فتؤكد شهد على كلامه وترفض أن تتستر عليه أكثر من ذلك، ليترك ياسر جلال البيت دون أن يحدد وجهته.

ياسر جلال الذي يقوم بدور والد شهد مازال رافضًا تقديم محضر رسمي خوفا من فضيحة ابنته، إلا أن الضابط محمود عبد المغني والطبيبة نور يحاولان إقناعه بالأمر، لكنه يرفض بشدة ويتمسك برأيه.

ياسر جلال يواجه المعتدي على ابنته ويهدده

ويذهب ياسر جلال لأحد الأماكن التي يسهر فيها سليم فيتفاجأ به أمامه، فيواجهه بحقيقته وأنه سليم النجار وليس عادل كما كذب عليه في البداية، وأكد له أن الجنين في بطن شهد سوف ينسب له ويكتب باسمه وسوف يتحمل نتيجة خطأه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وآخرين، ويعرض مسلسل "ضل راجل" على قناة الحياة فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا بتوقيت مصر.

معلومات عن مسلسل "ضل راجل"

وكانت الحلقات الأولى من العمل شهدت ظهور ياسر جلال يطل كمدرس تربية رياضية بإحدى المدارس صباحًا كما يعمل سائق تاكسي في المساء، في حين تظهر نرمين الفقى قعيدة على كرسي متحرك ما يضطر زوجها الى مساعدتها في شؤون البيت لظروف مرضها، كما كشفت أولى حلقات المسلسل عن مدى حب ياسر جلال لزوجته، كما تكشف عن جانب من شخصيته الشهمة ومساندته للجميع.