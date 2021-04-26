فيديو هبة الدري تدافع عن طليقها بعد خلافاتهما العلنية وتحسم جدل حصولها على الجنسية الكويتية

هبة الدري أطلت في أحدث مقابلة تلفزيونية لها ضمن برامج موسم رمضان 2021، وتطرقت الى مسألة طلاقها من زوجها وخلافاتها معه على السوسيال ميديا، وتحدثت هبة الدري عن تربيتها لأبنائها، كما حسمت لأول مرة حقيقة حصولها على الجنسية الكويتية، فتابعوا معنا التفاصيل.

هبة الدري تحسم حقيقة حصولها على الجنسية الكويتية

الفنانة هبة الدري أكدت في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج "سراي"، الذي يعرض عبر شاشة atv الكويت، بأن جنسيتها مصرية وأن جواز سفرها حتى اللحظة مصري، لكن لأن لديها أبناء جنسيتهم كويتية فمن حقها الإقامة بالكويت كونها حاضنة لهم، نافية حصولها على الجنسية الكويتية كما يشاع عبر السوشيال ميديا.

هبة الدري تدافع عن طليقها وتتحدث عن ابنائها

هبة الدري تطرقت الى علاقتها بطليقها الفنان نواف العلي معتبرة بأن علاقتها به جيدة خاصة مع وجود رابط بينهما هو الأطفال، وأوضحت بأنها ليست نادمة على الخروج للدفاع عن طليقها قبل أيام بعد انتشار مغالطات قالها البعض في حق طليقها ووالد أبنائها.

ووصفت هبة الدري والد أبنائها بأنه شخص جيد، وفُهم خطأ، لافتة الى انها دافعت عنه ايضا كي تتوقف حملات الهجوم عليه.

ويأتي دفاع هبة الدري عن طليقها بعد اسابيع من الخلافات العلنية بينهما على السوشيال ميديا والتي ابتدأت بطريقة اعلان طليقها لانفصالهما حيث نشر الفنان الكويتي نواف العلي حينها على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على"انستجرام" نبأ انفصاله وتبرئه من تصرفات طليقته التي خرجت في فيديو ايضا في أولى ايام طلاقها أكدت فيه أنها تحمد الله على انفصالها عن زوجها، وأكدت أن أبنائها بالنسبة لها خط أحمر، وأشارت أن طليقها عليه أن يتحمل تبعات هذه الأزمة لأنه هو من اشعلها خاصة بعد تعليق المشاهير على قضية انفصالهما.

وحول مشاعرها بعد الانفصال، اكدت بأنها غاضبة من داخلها جراء هذا الأمر قائلة :"لا توجد امرأة لا تصاب بحزن داخلي على الانفصال، أو رجل لا يحزن على فراق حب حياته".

هبة الدري أشادت بدعم اصدقائها لها وزملائها في الوسط الفني بعد الاعلان عن طلاقها معتبرة أن 95% منهم دعموها ووقفوا بجانبها بغية تجاوز ظروف طلاقها.

الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري تحدثت ايضا عن طفليها "بدر وفهد" معتبرة أن تربية الصبيان صعبة مقارنة مع البنات خاصة من ناحية فرض ارائهم، وأشادت بإبنها بدر البالغ من العمر 7 سنوات معتبرة بأنها يساندها ويتحملها يتحملها خلال فترة التصوير في البحرين، وقالت بأن ابنها بدر يشببها في الطباع، بينما لا تستطيع الحكم على طباع طفلها فهد بسبب صغر سنه حيث يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف.

هبة الدري في مسلسل "مارغريت"

على صعيد فني، تشارك الفنانة هبة الدري في بطولة مسلسل "مارغريت" مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم على قناة mbc ومنصة شاهد، ويتواجد مع هبة الدري ابنها الأكبر الذي أكدت أن سبب تواجده يعود لاهتمامها بالتدريس له والإشراف عليه شخصياً حيث يتلقى دروسه اونلاين.