فيديو غدير السبتي: شقيقي كان يضربني وقاطعني 5 سنوات بسبب الفن

غدير السبتي النجمة الكويتية حلت ضيفة على برنامج "وياكم" الذي يعرض عبر قناة atv وكشفت عن أسرار من حياتها الخاصة لأول مرة وتصدر اسمها محركات البحث بسبب تصريحاتها.

غدير السبتي وضرب شقيقها لها

غدير السبتي كشفت عن أن شقيقها الأصغر عبد الله قام بضربها عدة مرات، كما أنه قاطعها لمدة 5 سنوات بسبب دخولها مجال الفن حيث كان رافضًا تمامًا لعملها بالتمثيل، وأكدت أن علاقتها بشقيقها كانت قوية جدًا وتحبه بشكل كبير، ولكنه كان يخاف عليها من الوسط الفني رغم ثقته التامة بأخلاقها، موضحة أنها تسامحه على ضربه لها وتتقبل منه أي شيء.

علاقة غدير السبتي بشقيقها

وشددت غدير السبتي على أنها كانت تحترم شقيقها إلا أنها أصرت كذلك على استكمال حلمها ودخول مجال الفن، كما أكدت أنها أصيبت بحالة اكتئاب سيئة بعد وفاة شقيقها حيث كانت تتمنى أن تسمع منه أنه سامحها بالفعل، بالرغم من أنه كان قد هاتفها قبل وفاته، كما أنها سافرت له لندن خصيصًا ولكنه توفى قبل أن تنجح في التحدث معه أو تسمع منه.

غدير السبتي تكشف عن عمرها الحقيقي

النجمة الكويتية أكدت في سياق آخر أنها لا تخشى من التقدم في العمر كما كشفت عن عمرها الحقيقي وأكدت أنها أتمت 46 عامًا، كما عبرت عن اندهاشها من بعض التعليقات التي تصفها بأنها أصبحت امرأة عجوز، مشددة على أنها بالرغم من عمرها إلا أنها تتمتع بروح شبابية وحب للحياة وثقافة.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة غدير السبتي هو مسلسل "درب الهوى"، وهو من إخراج حمد البدري، وقصة الكاتبة فاطمة حسين، والسيناريو والحوار لدخيل النبهان، وتأتي أحداثه في 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من أبرزهم فهد عبد المحسن، والراحل مشاري البلام، زهرة عرفات، عبد الله الطراروة، روان العلي، وآخرون.