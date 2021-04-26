أبناء النجوم يستعرضون مواهبهم الفنية في دراما رمضان 2021.. مريم محمود الجندي أحدثهم

شهد موسم دراما رمضان 2021 ظهور عدد من أبناء النجوم الذين يقوم بعضهم بأدوارهم التمثيلية الأولى، بينما البعض الآخر يحاول إثبات موهبته أكثر خلال هذا الموسم بعدما ظهروا في أعمال سابقة لم تحقق النجاح أو الانتشار المرجو منها.

ابنة محمود الجندي

كان في مقدمة هؤلاء الممثلة مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، التي ظهرت في أحد مشاهد مسلسل "الاختيار" وقدمت دور زوجة الطبيب الذي يساعد الجماعات الإرهابية في عملياتهم، وظهرت مريم في حالة رعب وذهول عند القبض على زوجها بالعمل ولاقى أدائها تفاعل عدد من المتابعين.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تشارك فيها مريم في عمل درامي، لكنها شاكرت في عمل مسرحي سابق في بداية العام الجاري على خشبة المسرح القومي

ابنة لقاء سويدان

جومانا ابنة الفنانة لقاء سويدان بعدما ظهرت مع الفنانة غادة عبد الرازق قبل سنوات في مسلسل "ضد مجهول"، وغابت بعدها لفترة، عادت للظهور مجددًا هذا العام في مسلسل "ولاد ناس"، حيث تقوم بدور ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان أحمد وفيق، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه ولاقى إشادات بأدوار عدد من الممثلين.

ابن وائل نور

يوسف وائل نور نجل النجم الراحل وائل نور، يواصل إثبات موهبته، ويشارك هذا الموسم في بطولة مسلسل "لحم غزال" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق حيث يجسد دور ابنها الذي اختفى وتبحث عنه بكل الطرق، ولازال العمل حتى الآن لم يستطع لفت أنظار قطاع كبير من المتابعين، بل كان محل انتقادات من البعض في بعض الحلقات.

حفيد محمود ياسين

حفيد الفنان الراحل محمود ياسين ونجل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين يقدم هذا الموسم ثاني أدواره التمثيلية في مسلسل "اللي مالوش كبير" بعد نجاحه في مسلسل "الفتوة" العام الماضي، حيث يبدو أنه يحاول إثبات موهبته بجدارة، كما أنه لاقى دوره ردود أفعال جيدة منذ بدء عرض المسلسل.

ابنة علي عبد الرحيم

نشوى علي ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، تشارك كذلك في مسلسل "قصر النيل" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وتزامن أدائها للدور بتألق شقيقتها تقى التي قامت بالعزف في موكب المومياوات الملكية بمصر، ولفتت نشوى أنظار متابعي المسلسل بأداء شخصية سوسن.

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