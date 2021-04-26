أيمن بهجت قمر يطالب بحذف مشاهد من مسلسل موسي بعد أزمة إسماعيل...

طالب السيناريت أيمن بهجت قمر، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بحذف المشاهد غير اللائقة من مسلسل موسي عن الفنان إسماعيل ياسين.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "شكرا د. اشرف زكي وبنطالب بحذف اي مشهد يخص الفنان الكبير في الحلقات اللي جايه ..لازم موافقة اسرته واحفاده ونرجو حذف المشهد السابق مع اعادة العرض احنا عايزين تقدير أدبي فقط واحترام للراجل".

وكان المؤلف أيمن بهجت قمر، قال أنه سيقاضي الفنان محمد رمضان بعد إساءته للفنان الراحل إسماعيل ياسين بعد ظهوره ضمن أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "موسى".

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على “فيسبوك”، "الكلام خلص خلاص يا رمضان وكلامك مع د. محمد أبو شقة بالاشارة إلي ما تضمنته الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل (موسي) من مشهد يجمع بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وشخصية الفنان الراحل اسماعيل يس، والذي تضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل إذ أظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه".

وأضاف أيمن بهجت قمر: "كما جري تعمد التأكيد على الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بأدائها في أدواره والتي اتخذ منها صانعو العمل أداة للسخرية علي لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه، بما يعكس امتهانا واضحا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته وأخلاقياته بحسبان أن المشهد قد أظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادا الي شهرته".

وتابع أيمن بهجت قمر في تدوينته: "وهو مما يمثل إساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو ٥٠ عاما.. وتشويها متعمدا لسيرته بل ويشكل نيلا من الفن المصري بإظهار الفنانين في مظهر سيئ لأشخاص يعيشون عالة علي غيرهم ويأخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم، وقد احدث المشهد ردود فعل غاضبة لدي المتابعين خاصة وانه لا مبرر له في السياق الدرامي فضلا عن الضرر البالغ الذي اصاب اسرة الفنان الراحل إسماعيل يس".