فرع «العمانية للكتَّاب والأدباء» بالبريمي ينهض بالشأن الثقافـي والأدبي عبر تنظيم المناشط واحتضان الكتاب

البريمي – العمانية: يحرص فرع الجمعية العمانية للكتَّاب والأدباء بمحافظة البريمي منذ تأسيسه عام 2013م على النهوض بالشأن الثقافي والأدبي بالمحافظة من خلال احتضان الكُتّاب والأدباء والشعراء والمثقفين ودعمهم ومساندتهم وتشجيعهم على الانخراط في عضوية الجمعية. ويعدُّ فرع محافظة البريمي الذي يضم 45 عضوًا هو الفرع الأول للجمعية على مستوى السلطنة وساهم منذ تأسيسه في تنشيط الحراك الثقافي والأدبي بين أطياف المجتمع المحلي وعقد العديد من الحلقات الأدبية، ونتج عنها طباعة العديد من الكُتب. وقال محمد بن نجيم البادي رئيس فرع الجمعية العمانية للكتَّاب والأدباء بمحافظة البريمي: إنّ فرع الجمعية بتكاتف أعضائه وإدارته استطاع خلال عام 2020م وما شهدناه من تداعيات جائحة كورونا، أن يتجاوز تلك التداعيات ويستمر في مناشطه الثقافية المتنوعة من خلال الجلسات والندوات عبر الاتصال المرئي التزاما منه بقرارات اللجنة العليا بالتباعد الاجتماعي وعدم عقد الاجتماعات المباشرة. وأوضح أنّ من أهم هذه الجلسات التي عقدها الفرع جلسة بعنوان رمسة ثقافية مع الكاتب مصبح بن سالم الكعبي، وجلسة حوارية مع الدكتور عبدالله الأشخري مدير المكتب الإعلامي بمحافظة البريمي، وجلسة في فكر السلطان قابوس -طيّب الله ثراه- مع سعادة الدكتور خالد السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وجلسة عن الفنون الشعبية بمحافظة البريمي مع صدام بن جمعة النعيمي، وجلسة شعرية بعنوان (ترانيم نوفمبرية) بمناسبة العيد الوطني الخمسين مع مجموعة من شعراء المحافظة. وأضاف رئيس فرع الجمعية العمانية للكتَّاب والأدباء بمحافظة البريمي أنّ الفرع لم يغفل عن أهمية الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة حيث أقيمت عدة فعاليات مشتركة منها مسابقة الموسوعة العمانية لطلبة المدارس وحلقة عمل الكتابة الإبداعية للطلاب وجلسة التعريف بدور الجمعية الثقافي والأدبي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وجلسة حول نشأة المسرح العُماني وتطوُّره بالتعاون مع فرقة مسرح الشرق، وجلسة عن الفنون الشعبية بالبريمي بالتعاون مع فرقة البريمي للفنون الشعبية. وأشار إلى أنه ومن قبيل التنوُّع في النشاطات الثقافية والأدبية وإشراك أكبر قدر من أعضاء الفرع في العمل الثقافي، لم يقتصر العمل على إقامة الجلسات والحوارات بل تعداه إلى مناشط أخرى مثل إصدار كتاب إلكتروني بعنوان (شعراء في زمن الوباء) شارك فيه عشرون شاعرا من شعراء العامي والفصيح، وإنتاج نشيد مُغنّى بعنوان (لكم احترامي) لخط الدفاع الأول ضد كورونا وهو من كلمات الشاعر عبدالله الظاهري، كما تم بالتعاون مع منتديات محافظة البريمي إصدار بطاقات تعريفية بشكل شهري للتعريف بكتّاب محافظة البريمي ونشرها في حسابات الفرع ووسائل التواصل المختلفة.