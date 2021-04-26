جامعة الشرقية تحتفي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

إبراء-العمانية: احتفلت جامعة الشرقية في ولاية إبراء ممثلةً في مركز مصادر التعلم وعبر الاتصال المرئي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يُصادف الثالث والعشرين من أبريل من كل عام.

وأوضح عبدالله الهنائي رئيس الجمعية العُمانية للمكتبات والمعلومات في كلمة افتتاح الفعالية، عن حركة النشر في السلطنة وتأثير النشر الإلكتروني على النشر التقليدي وعلى إقبال الناس على الكُتب الورقية. وتضمنت الفعالية تقديم ورقة بعنوان (أدوات قراءة النص الأدبي) قدّمها الدكتور يوسف المعمري مُحاضر في قسم اللغة العربية بجامعة الشرقية، وقدّم الدكتور جمال الحراصي أستاذ اللغة العربية المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشرقية، محاضرةً بعنوان (الاستعارات المعرفية).

وعلى هامش الفعالية استضاف مركز مصادر التعلم بالجامعة بعض المبادرات القرائية الفائزة في مسابقة بيت الزبير أبرزها مبادرة طريق الوعي القرائية الفائزة بالمركز الأول من مدرسة مشارق الأنوار للتعليم الأساسي ومبادرة بوكتشينو الفائزة بالمركز الثالث من مدرسة دغمر للتعليم الأساسي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى مشاركة المعرفة وتنشيط الأنشطة الثقافية في الجامعة، وتأكيد دور الكتاب والقراءةَ في التواصل بين شعوب العالم أجمع.

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