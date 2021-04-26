اليوم بالنادي الثقافـي بمسندم محاضرة عن «جزيرة سقطرى فـي التاريخ والتراث العماني»

مسقط – العمانية: يقيم فرع النادي الثقافي بمحافظة مسندم اليوم محاضرة بعنوان جزيرة سقطرى في التاريخ والتراث العماني وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي فيما يشهد شهر مايو القادم ثلاث فعاليات حيث سيُقيم النادي يوم 18 مايو ندوة بعنوان التراث الطبي في عُمان ويوم 24 مايو محاضرة بعنوان اللغة الكمزارية بين الماضي والحاضر، ويوم 25 من مايو سيقيم النادي الثقافي جلسة حوارية حول الشخصية العمانية بين الهوية الوطنية والانفتاح على الآخر.

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