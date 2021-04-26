«البلاط السلطاني» يثري المكتبة العمانية بعشرة إصدارات جديدة فـي مجال حفظ البيئة

مسقط – العمانية: أصدر المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني مؤخرا عددا من الكتب العلمية والتوعوية والتثقيفية في مجال الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، حيث جاءت هذه الكتب والتي بلغ عددها عشرة ضمن الخطط العلمية والتوعوية للمركز في إثراء المكتبة العمانية بالمعرفة المتخصصة في المجال البيئي، وإسهاما منه في تعزيز المعرفة المعلوماتية بالنظم البيئية . هذه الكتب صدرت باللغتين العربية والإنجليزية، وفي ورق صديق للبيئة حيث حملت هذه الإصدارات عددا من العناوين المرتبطة بالبيئة فنجد هناك كتاب ( شذرات بيئية ) لمؤلفه الدكتور داود بن سليمان البلوشي، وكتاب ( جواهر الطبيعة ) لمؤلفه المهندس خليفة بن بدوي الحجي وكتاب ( قضايا ودراسات بيئية ) والذي قام بإعداده الدكتور سيف بن راشد الشقصي والدكتور داود بن سليمان البلوشي والمهندس خليفة بن بدوي الحجي وهناء بنت سعيد الهنائية ومروة بنت عبدالله المخينية وفاطمة بنت خالد الزدجالية وعبدالله بن سيف السابعي وكتاب ( حماة البيئة ) وكتاب ( البحث الميداني في عمان الحاضر والماضي والمستقبل ) الذي صدر باللغة الإنجليزية للمؤلف الدكتور روديرك دوتون وكتاب ( جبل سمحان ) رحلة استكشاف لنظام بيئي بديع في محافظة ظفار للمؤلف ألن رو وكتاب ( الوعل العربي ) رحلة عبر جبال الحجر للمؤلف الدكتور ستيف روس ورود كامنيتزر فيما صدر للمؤلف ربيكا رايدلي ثلاثة كتب وهي كتاب (التغيرات البيئية في الافلاج ) فلج لزغ نموذجا وكتاب (الغطاء النباتي بالجبل الاخضر) التحديات والحماية للمؤلف وكتاب (البحث البيئي الميداني) منهجا وتطبيقا وتعد هذه الكتب من المراجع المهمة للباحثين في المجال البيئي خصوصا طلبة الدراسات العليا حيث تم خلال هذه الكتب عرض البحوث والدراسات والمواضيع والقضايا البيئية من مختلف جوانبها، كما تم عرض منهجيات الدراسة، ومحاورها، وطرقها العلمية، مدعومة بالأرقام والإحصاءات والصور المناسبة التي تخدم الموضوع، وقد استعان المركز الوطني بعدد من الجهات الحكومية والجامعات والكليات العلمية ومؤسسات المجتمع المدني لإجراء هذه البحوث.

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