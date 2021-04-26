“حيوانات مقدسة” معرض فني في بروكسل البلجيكية

بروكسل – العمانية:

أعلنت دار عروض (شوز) في العاصمة البلجيكية بروكسل تدشين معرض بعنوان (حيوانات مقدسة) يتضمن أعمالًا للفنانتين (بينيديكت فان كالون) و(مارتين رولين).

وتتجاور في فضاء المعرض قطع فنية وأدوات زخرفة من الواقع المعاش، لكلٍّ منها قصة خاصة تستحق السرد. ويستدرج (حيوانات مقدسة) الزائر إلى حدود الخيال حول الاهتمام بمصر القديمة وآلهتها وأساطيرها، خاصة منها الجانب المتعلق بهيمنة الحيوانات. وتجمع (فان كالون) وهي فنانة تشكيلية ونحاتة- بين العمل على البرونز والورق حول تقنيات متنوعة، إذ تأخذ منحوتاتها الغامضة منحى شخصيات مُجَسّمَة ونحيفة وأنيقة. أما (رولين) وهي فنانة ومصورة فوتوغرافية فتعمل على إنجاز حيوانات (مقدسة) من الرسم بالباستيل أو الحبر الصيني، ومزركشة بفضل طبقات من المواد مثل القماش وورق الحرير. ويتسم إنتاج الفنانتين بقربه الشديد من الحياة الحقيقية، إذ يكشف المعرض النقابَ عن أعمال نابعة مباشرة من عواطفهما وواقعهما المعاش.

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