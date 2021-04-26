الاختيار 2.. تعرف على تفاصيل تفجير مديرية أمن القاهرة 

واصل مسلسل "الاختيار 2"، حلقة اليوم بعد استشهاد المقدم محمد مبروك الممثل إياد نصار على يد الجماعة الإرهابية بوشاية من صديق عمره محمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" في الحلقة الماضية.

وتضمنت هذه الحلقة العديد من التفاصيل عن مجهودات الداخلية للوصول لقتلة مبروك وتسليم الخائن عويس للمحاكمة.

وفي نفس السياق أوضحت أحداث الحلقة تفاصيل حادث التفجير الإرهابي لمديرية أمن القاهرة في 24 من يناير 2014، واستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة والمواطنين.

دوّى صوت انفجار قوي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة 24 يناير 2014 في العاصمة المصرية القاهرة من جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري على مديرية أمن القاهرة ما أسفر عن سقوط 5 شهداء على الأقل فضلا عن عشرات الجرحى.

وتبنى تنظيم أنصار بيت المقدس الهجوم. في حين أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري السابق في حينه أن الحادث وقع في السادسة، حيث حاولت سيارة نصف نقل اقتحام بوابة المديرية، فتبادل معها رجال الأمن إطلاق النيران، وفي لحظات حدث الانفجار الذي نتج عنه انهيار الواجهة الامامية للمديرية.

وفي 11 مارس 2014 أعلنت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد المدعو محمد السيد منصور الطوخي الشهير بأبو عبيدة والمتورط في ارتكاب حادث تفجير مديرية أمن القاهرة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وأضافت الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات وأثناء محاولة ضبط أبو عبيدة خلال سيره بتلك المنطقة بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح ناري كان بحوزته " طبنجة" التي بادلته ولقي مصرعه في الحال.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وأياد نصار، وبشري، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.