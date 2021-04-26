مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 15 صدمة عمرو سعد بعد خيانة ياسمين رئيس له

عمرو سعد "سرية" يصدم بخيانة"سفينة" مصطفى شعبان له في الحلقة 15 من مسلسل "ملوك الجدعنة"، بينما تواجه عطية مصير صعب بعدما تتدهور حالتها الصحية.

سفينة يستمر في البحث عن نجلا بعد خطفها من رجال زاهي العتال

مصطفى شعبان "سفينة" يبدأ البحث عن "نجلا" بعد اختفائها من الحارة ونجاح رجال "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل في خطفها، لكنه لا يجدها بعدما بحث عنها في أقسام الشرطة والمستشفيات، كما يذهب إلى المقابر من أجل البحث عنها أملا في وجودها بجوار ابنتها الراحلة، بينما تقتحم الشرطة منزل "سرية" عمرو سعد بحثا عن والدته الهاربة لكنها لا تجدها، ويبدأ كل من سعيد "شقيق سرية" و"فاتن" ياسمين رئيس في البحث عن سرية.

عمرو سعد "سرية" يسعى للبحث عن طبيب من أجل علاج والدته "عطية" دلال عبدالعزيز لكنه يواجه صعوبات مادية، وينجح في اقناع الطبيب في الذهاب معه وإجراء الفحوصات على والدته ويخبره أن حالتها حرجة، ويكتب له دواء جديد على امل انقاذها، كما أكد له سرية أن والدته قد تعرضت لمحاولة قتل من قبل البعض، وتشعر عطية بأن الموت قريب منها وتحاول أن تساعد سرية على تجاوز ذلك لكنه ينهار ويحكي لها عن أحلامه.

والدة سيف العتال تسعى لإخراجه من السجن

زوجة "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل تبدأ في محاولة إخراج ابنها "سيف زاهي العتال" من السجن بعدما قام سرية وسفينة بتسليمه للشرطة، ويعدها "سليم" بأنه سوف ينهي كافة القضايا التي على نجلها، كما سوف يتم سجنه لمدة سنة وحيدة فقط بتهمة التزوير الخاصة بقضية وفاته، لكن "دينا" مريم أمين زوجة زاهي العتال تؤكد لسليم بأنها لن تقبل أن يتواجد ابنها في السجن ولو يوم واحد، لكن يرفض طلبها ويوضح لها أن الأمر مستحيل أن يتم بهذه السهولة.

سرية يكتشف خيانة سفينة له مع فاتن

فرح يوسف "بسنت" تستعد للإيقاع بفاتن وذلك بتحريض من "عنتر" وليد فواز حيث سوف يتم إرسال رسالة إلى "سرية" بأن "فاتن" تخونه مع "سفنية" ويذهب الأول إلى بيت سفينة ليجد "فاتن" هناك وذلك بعدما قامت بسنت ووالدتها بخطفها والقيام بتخديرها وضعها داخل بيت "سفينة" الذي يصدم بها، وتصبح فضيحة كبيرة داخل الحارة ويسقط والد فاتن من الصدمة، بينما يحاول سفينة لإقناع سرية بعدم صدق هذا، وأن هناك خديعة وقعت، لكن سرية يتركه ويرحل.

يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" يشارك في بطولته من النجوم من بينهم الفنانة ياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ودلال عبد العزيز، وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة".