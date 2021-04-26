مسلسل "موسى" الحلقة 14 سمية الخشاب تتقرب من محمد رمضان

ايهاب المصري الاثنين,26 نيسان (أبريل) 2021 - 21:45
في الحلقة 14 من مسلسل "موسى"، المعلم وهبة يطلب من موسى القيام بتهريب بضاعة له من غزة إلى مصر وموسى يوافق دون أن يعرف أن تلك البضاعة تحتوى على ممنوعات.
موسى يتورط بالتهريب
موسى يحكي لحلاوتهم عن قصته وهي أيضا تحكي له عن قصتها وكيف أصبحت امرأة ثرية بعد زواجها برجل ثري توفى في النهاية.
نوفل مازال يبحث عن شفيقة، و ذهب إلى البنسيون ولكن مديرة البنسوين رفضت إبلاغه بمكانها.
نوفل يسعى وراء شفيقة
شفيقة تضرب الباشا شهاب مجددا بكأس زجاج في رأسه وهو يزداد إعجابا بها في كل مرة تضربه فيها.
شداد يطلب من مسعد إعادة شفيقة إليه لأن ذلك سيدفع موسى للعودة إلى البلد وهو الأمر الذي سيمكن شداد من الأخذ بالثأر.
المسلسل بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي وإخراج محمد سلامة .
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