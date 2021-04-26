فيديو بوسي شلبي في "شيخ الحارة والجريئة":"أفسدت زفاف ابن شقيقتي ولا ارتاح إلا في القبور"

بوسي شلبي حلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في حلقة اليوم على قناة "القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الخاصة والفنية في تصريحاتها بالبرنامج.

بوسي شلبي تحرج إيناس الدغيدي وتخلع "الباروكة" على الهواء

وأطلقت بوسي شلبي في البرنامج عدة تصريحات جريئة، وأبرزها حديثها عن سر حبها لزيارة القبور، وقالت إن زيارة القبور هو أفضل وقت لها وتشعر به براحة نفسية كبيرة ولا تجد راحتها إلا بها، وذلك بسبب تعلقها الشديد بالراحلين عن حياتها ومنهم والديها وشقيقتها وزوجها الراحل محمود عبد العزيز، وأضافت إنها تشعر بهم عند زيارتها لهم، ونفت بوسي شلبي إجرائهما لعمليات تجميل وقامت بخلع شعرها المستعار على الهواء، وقالت إنها ترتديها فقط نظراً لضيق الوقت وحفاظاً على شعرها.

بوسي شلبي تكشف سبب إفسادها لحفل زفاف ابن شقيقتها

وقالت بوسي شلبي إن لديها إحساس خاص بالأمور، وضربت مثل بزواج ابن شقيقتها الراحلة، وقالت إنها شعرت بعدم ارتياح لزوجته وازداد ذلك الشعور بعد أن رأت شقيقتها الراحلة في المنام وهي تطلب منها انقاذ ابنها، ولكن ابن شقيقتها لم يهتم برأيها وأصر على اتمام زواجه، لذلك قررت إفساد حفل زفافه وطلبت من المصمم هاني البحيري عدم تنفيذ فستان الزفاف وطلبت من مطرب حفل الزفاف الانحساب وكذلك أصدقائها وأبلغت إدارة الفندق بوجود قنبلة في حفل الزفاف.

وكشفت بوسي شلبي إن حفل الزفاف أقيم تحت حراسة خاصة وتناولته الصحف وقتها بسبب غرابة الأمر، واتهمت بإفساد الحفل، وذكرت إن بعد شهرين فقط من الزفاف أصيب ابن شقيقتها بالمرض وسافر للعلاج في لندن وتدهورت حياته، وانتهت زيجته واعتذر لها عن زواجه بدون موافقتها، وتأكدت إن إحساسها حقيقي.

بوسي شلبي توجه رسالة مؤثرة للراحل محمود عبد العزيز

ووجهت بوسي شلبي رسالة مؤثرة للراحلة رجاء الجداوي في البرنامج وكذلك زوجها الراحل محمود عبد العزيز، وقالت إنها تتمنى الموت من أجل أن تبقى معه في الحياة الأخرى، وأحرجت إيناس الدغيدي بسؤالها حول رغبة محمود عبد العزيز بالزواج منها، وردت إيناس إن الفنانة نجلاء فتحي كانت ترغب في زواجها منه وذلك قبل شهرتهما، وقبل زواجه من بوسي شلبي.