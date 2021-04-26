فيديو انهيار محمد هاني في الحلقة 14 من برنامج "رامز عقله طار"

برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 14، وقع بها لاعب الكرة محمد هاني ضحية لمقالب رامز جلال في البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر، وعاش أوقاتاً صعبة في مقلب البرنامج.

رد فعل محمد هاني في برنامج "رامز عقله طار"

وبدأ المقلب في نجم الكرة محمد هاني في الحلقة 14 من برنامج "رامز عقله طار"، بمقدمة ساخرة لرامز جلال منه، وسخر رامز جلال من طريقة لعب محمد هاني للكرة في الملعب ومن هيئته الجسمانية وغيرها، وتوعده بمقلب مرعب في البرنامج.

انهيار محمد هاني في "رامز عقله طار"

واستمر المقلب في محمد هاني في الفقرة الأولى مع حسن العسيري، وجرب عدة ألعاب في الملاهي والتي تخفى بها رامز جلال لضرب محمد هاني والسخرية منه، قبل أن ينتقل إلى الفقرة الثانية من المقلب مع المذيعة سارة مراد، والتي أجرت لقاء وهمي معه في الحلقة بعد إقناعه إنها للترويج لأحدث فعاليات موسم الرياض.

وعاش محمد هاني تجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها، وعاش محمد هاني وقت مرعب داخل الكبسولة وسيطر الخوف عليه خاصة في لحظة سقوطه في حمام السباحة قبل ان يكتشف المقلب في النهاية.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة، ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.